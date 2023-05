Pierwszy produkt Żywiec Zdrój powstał w 1993 roku w małej rozlewni w Cięcinie w otulinie Żywieckiego Parku Krajobrazowego. W okrągłą rocznicę powstania, marka rozwija nową kategorię produktów i wypuszcza na rynek zupełną nowość.

Napojowy gigant świętuje 30-lecie. Z tej okazji wchodzi w nową kategorię. fot. shutterstock

Żywiec Zdrój świętuje 30-lecie

Pierwszy produkt Żywiec Zdrój powstał w 1993 roku w małej rozlewni w Cięcinie w otulinie Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Od tego czasu zmieniło się prawie wszystko. Z niewielkiej firmy, Żywiec Zdrój stał się gigantem. Tylko w 2022 roku sprzedał prawie pół miliarda litrów wody niegazowanej. Prowadzi także w kategorii wód mocno gazowanych notując, w stosunku do konkurencji, prawie dwa razy wyższe udziały w rynku. W okrągłą rocznicę powstania, marka rozwija nową kategorię produktów i wypuszcza na rynek zupełną nowość.

Woda jest największą kategorią na rynku napojów bezalkoholowych w Polsce pod względem wolumenu, który w ostatnim roku wyniósł 4 mld litrów. Największym producentem na tym rynku jest Żywiec Zdrój, który od początku istnienia mocno podkreślał swoje pochodzenie i przywiązanie do natury. Przez 30 lat portfolio zostało mocno rozbudowane, a na jego rozwój mieli i mają wpływ konsumenci i ich potrzeby. To obok jakości i dbałości o naturę, jeden z czynników, który ma bardzo duży wpływ na ścieżkę rozwoju firmy.

Ile wody sprzedaje dziś Żywiec Zdrój?

Woda butelkowana to największa kategoria wśród napojów bezalkoholowych w Polsce pod kątem wolumenu sprzedaży. W ostatnim roku wyniósł on aż 4 miliardy litrów. Konkurencja jest bardzo duża a konsumenci coraz bardziej świadomi swoich potrzeb. Ostatnie lata pokazują, że klienci chętnie sięgają po napoje bez cukru, słodzików czy konserwantów. Dialog z konsumentami, znajomość ich potrzeb pozwalają Żywiec Zdrój na trafny rozwój produktów oraz dbanie o zdrowie Polaków. Od początku istnienia firmy dzielimy się z nimi wiedzą jak ważne dla naszego organizmu jest odpowiednie nawodnienie – mówi Marek Sumiła, Dyrektor Zarządzający Żywiec Zdrój. Lata wysiłków nie poszły na marne i ten pro zdrowotny trend jest również widoczny w wynikach sprzedaży. Niekwestionowanym ulubieńcem Polaków jest wariant niegazowany marki oraz Mocny Gaz w wersji naturalnej oraz smakowej, oczywiście bez cukru, kalorii, konserwantów i sztucznych aromatów.

Zgodnie z realizowaną misją zachęcania ludzi by pili zdrowiej, Żywiec Zdrój ma w ofercie wyłącznie produkty niskokaloryczne lub pozbawione kalorii. W 2022 roku firma wprowadziła markę Żywiec Zdrój Delikatnie Musujący jako alternatywę dla wysoko słodzonych napojów. W tym samym celu, producent zainwestował w szeroko zakrojoną kampanię Mocnego Gazu z Cezarym Pazurą.

Rok 2023 przełomowy dla Żywiec Zdrój

Rok 2023 jest przełomowy rokiem dla firmy, która rozpoczyna nowy rozdział działalności w kategorii napojów oferujących dodatkowe funkcje. To właśnie w odpowiedzi na potrzeby odbiorców Żywiec Zdrój postanowił wprowadzić na rynek Minerals+, napój łączący wodę źródlaną oraz witaminy z grupy B (B3, B5 i B6), magnez i cynk. Nowość pozwala na jednoczesne nawadnianie organizmu oraz uzupełnianie dziennego zapotrzebowania na minerały i witaminy. Jest to produkt jakiego na rynku jeszcze nie było. 1 Litr Żywiec Zdrój Minerals+ zapewnia 75% dziennego zapotrzebowania* na wymienione składniki.

5 lat temu Żywiec Zdrój złożył bezprecedensowe zobowiązanie do działania na rzecz natury poprzez podniesienie poziomu zbiórki opakowań w Polsce. Firma zdaje sobie sprawę, że butelki nie powinny trafiać do środowiska, dlatego w 2022 roku, trzeci rok z rzędu zebrała i przekazała do recyklingu równowartość wprowadzonego na rynek plastiku. Równocześnie aktywnie działa na rzecz przyjęcia ustawy o systemie depozytowym, która pozwoli zadbać o obieg zamknięty opakowań plastikowych wszystkich producentów napojów w Polsce.

Żywiec Zdrój wraca do korzeni

W 2022 roku historia zatoczyła koło. Ponad 30 lat temu została otwarta pierwsza rozlewnia Żywiec Zdrój. W budynku, w którym powstała, wcześniej funkcjonowała owczarnia i przetwórnia rolna, która należała do spółdzielni „Juhas”. Przez te wszystkie lata zakład rozlewniczy wrósł w krajobraz Cięciny i stał się elementem bliskim lokalnej społeczności. Z tego powodu po trzech dekadach producent przekazał swój zakład rozlewniczy położony w otulinie Żywieckiego Parku Krajobrazowego na rzecz lokalnej Fundacji Górom. Dzięki temu, miejsce to służy lokalnej społeczności. Obecnie prowadzone są tam zajęcia dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnowania i rozwijania tradycji Beskidu Żywieckiego, w tym głównie kultury pasterskiej.

Okrągłą rocznicę firma postanowiła uczcić w symboliczny sposób - limitowaną edycją niegazowanej wody źródlanej wody Żywiec Zdrój z jubileuszową etykietą. Butelki będą dostępne dla wszystkich pracowników, bo to dzięki nim zrobiliśmy tak wiele. Mamy nadzieję, że co dekadę będziemy dokładać do tej kolekcji kolejne edycje limitowanych opakowań, czując dumę i radość z tego, co wspólnie tworzymy - mówi Marek Sumiła, Dyrektor Zarządzający Żywiec Zdrój.

