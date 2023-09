DS Smith oraz Coca Cola HBC nawiązały współpracę, dzięki której plastikowe wielopaki butelek o pojemności 1,5 litra zostaną zastąpione kartonowymi uchwytami.

Napojowy gigant z kartonowymi uchwytami zamiast plastiku. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

Nowe rozwiązanie zastępujące jednorazowe plastikowe opakowania

Nowe rozwiązanie zastępujące jednorazowe plastikowe opakowania zostanie wprowadzone do supermarketów w Austrii we wrześniu 2023 r.

Opakowanie DS Smith Lift Up to uchwyt z tektury falistej, nadający się w 100% do recyklingu, który ułatwia transport produktów. Wdrożenie tego rozwiązania pozwoli ograniczyć zużycie plastiku przez Coca-Cola HBC w Austrii aż o 200 ton rocznie.

DS Smith i Coca-Cola HBC łączy wspólna wizja wdrażania innowacyjnych rozwiązań opakowaniowych, które w 100% nadają się do recyklingu, a dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu, zużywają jak najmniej surowców.

Uchwyt DS Smith Lift Up. Fot. materiały prasowe

Ograniczenie śladu węglowego w produkcji opakowań

Uchwyt DS Smith Lift Up został zaprojektowany z wykorzystaniem autorskich Wskaźników Projektowania dla Obiegu Zamkniętego (CDM), co pozwoliło na znaczące ograniczenie śladu węglowego w produkcji opakowań i pakowaniu produktów. Kartonowe uchwyty DS Smith Lift Up powstały z myślą o transporcie butelek PET przeznaczonych dla klientów indywidualnych. Mogą być też wykorzystywane w przypadku butelek o różnych rozmiarach. Mają miękki uchwyt, który ułatwia przenoszenie produktów, zapewniając im odpowiednią ochronę. Opakowania są produkowane we współpracy z Krones.

- Uchwyty DS Smith Lift Up zostały zaprojektowane z wykorzystaniem Wskaźników Projektowania dla Obiegu Zamkniętego, dzięki czemu wykorzystujemy najmniejszą możliwą ilość surowców, zmniejszając negatywny wpływ na środowisko – przyznaje Stefano Rossi, Prezes Dywizji Packaging w DS Smith.

Uchwyt DS Smith Lift Up. Fot. materiały prasowe

Innowacje w opakowaniach

- Współpraca z naszymi partnerami, firmami Coca-Cola HBC i Krones, ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia jednorazowego wykorzystania tworzyw sztucznych i wprowadzania innowacyjnych zmian na dużą skalę. To przykład na to, że innowacje w opakowaniach mogą prowadzić do bardziej zrównoważonej przyszłości dla producentów, sprzedawców detalicznych i konsumentów ­– podkreślił Stefano Rossi.

- To pierwsze w historii tego typu rozwiązanie opakowaniowe dla 1,5-litrowych wielopaków Coca-Coli, Fanty i Sprite'a. To wynik naszej koncentracji na osiągnięciu zerowej emisji netto do 2040 roku - powiedział Marcel Martin, dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju Coca-Cola HBC.

Nowe rozwiązanie opakowaniowe dla wielopaków do butelek PET o pojemności 1,5 litra będzie wykorzystywane dla takich marek napojów jak Coca-Cola, Fanta, Sprite i Mezzo mix w Austrii.

