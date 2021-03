Napojowy start-up z Polski chce eksportować do ponad 60 krajów

Cruz Group to spożywczy start-up założony przez Aleksandra Psztura i Przemysława Igel w 2015 roku. Firma zajmuje się produkcją organicznych napojów na bazie naparów, które mają charakter prozdrowotny. W minionym roku start-up odnotował znaczący wzrost sprzedaży.

- Ponad 40-procentowy wzrost sprzedaży to dla nas ogromne osiągnięcie, które udało

się zrealizować dzięki kilku czynnikom. Cały czas staramy się podążać i odpowiadać na trendy konsumenckie zwracające się ku żywności funkcjonalnej, ekologicznej i wspierającej naszą odporność. Dlatego też wprowadzenie nowych produktów spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony konsumentów oraz dystrybutorów. Postawiliśmy również na rozwój e-commerce – otworzyliśmy kilkanaście kanałów sprzedaży w różnych krajach oraz skupiliśmy się na mocniejszej promocji naszych marek, co przyniosło zamierzony sukces. Okres pandemii był wyzwaniem w związku z niestabilną sytuacją rynkową, której musieliśmy sprostać pilnując cash flow i optymalizując działania. Jednak

w związku z rosnącym zainteresowaniem kombuchą, ze względu na jej prozdrowotne właściwości, udało nam się wejść na kolejne nowe rynki, w szczególności bardzo wymagające - Szwajcarię i Izrael. Cieszymy się ogromnie, ponieważ zamknęliśmy ten rok z zyskiem i poszerzyliśmy znacząco portfolio

do ponad 10 produktów – wyjaśnia Aleksander Psztur.

Rozwój produktów

Doświadczenie płynące z minionego roku wskazało w dużym stopniu kierunek w jakim podążać będzie Cruz Group. Główny nacisk będzie stawiany na rozwój portfolio produktów – m.in. nowe wersje smakowe i rodzaje napojów. Założycielom bardzo mocno zależy na ugruntowaniu sprzedaży

na istniejących już rynkach oraz finalizacji nowych rynków. W pierwszym kwartale firma chce przekroczyć obecność z produktami w 60 krajach.

- W roku 2021 głownie skupiamy się na umocnieniu naszej pozycji i sprzedaży w krajach, w których

już jesteśmy od jakiegoś czasu. Ostatnie lata pokazały nam, gdzie musimy umocnić działania. Przykładem rynku, nad którym obecnie mocno działamy jest Szwajcaria - bardzo chłonny rynek, w który nasza kombucha wpasowała się idealnie. Nie zwalniamy tempa i realizujemy założenia na najbliższe miesiące. Chcemy, aby nasze produkty stały się łatwiej dostępne na rynkach już istniejących, tak aby z łatwością można było kupić napoje organiczne VIGO i Yoko – mówi Aleksander Psztur.

Polski start-up rozpoczął również przygotowania pod budowę własnej rozlewni kombuchy. Obecnie firma korzysta z podwykonawców, natomiast zdobyte przez lata doświadczenie pozwoliło opanować tę do tego stopnia, aby zamknąć proces wewnętrznie. Cruz Group ambitnie podchodzi do najbliższych miesięcy – podkreślają, że zależy im, aby przetrzeć szlaki dla polskich biznesów za granicą i pokazać istniejące możliwości.