Natura Cold Press: Podatek cukrowy zwiększy sprzedaż produktów naturalnych

Założyciel Natura Cold Press przyznaje, ze zauważa rosnącą świadomość konsumentów. – Dzisiaj już nie musimy tłumaczyć większości rzeczy, które tłumaczyliśmy jeszcze kilka lat temu: przewagi produktów niepasteryzowanych nad pasteryzowanymi, jak ważny jest właściwy dobór najwyższej jakości surowców. A wreszcie tego, że dieta roślinna to nie tylko pełnoprawna alternatywa dla tej mięsnej, ale w wielu przypadkach po prostu najzdrowsze rozwiązanie. To jest jeden aspekt. Drugi, nie mniej ważny i ciekawy, to liczba firm z szeroko pojętej branży foodtech, która zgłasza się do nas po poradę, pomoc czy w sprawie współpracy. W 2020 roku zmaterializowało się to pod płaszczem Bazarku Natura Cold Press w naszym sklepie internetowym, oraz poprzez świetne współprace z markami takimi jak Purella czy Nice To Fit You – wylicza Oskar Lis.

Z kolei po stronie czysto biznesowej, jak zaznacza, widać to oczywiście w stale rosnących wynikach działu e-commerce. - Przyznam, że 2020 r. był tu znowu rekordowy – dodaje Oskar Lis.

Plany Natura Cold Press na 2021

- Przede wszystkim chcemy mocno rozwinąć nasz retail. Pierwsze tygodnie tego roku potwierdzają, że będzie to możliwe. W formacie e-commerce idziemy do przodu wprowadzając nowe linie produktowe i rozwiązania automatyzacyjne – dodaje Oskar Lis.

Natura Cold Press powstała w 2016 r. Firma produkuje soki i napoje. Skupia się głównie na działalności opartej na ecommerce. Poprzez swój sklep internetowy sprzedaje soki wyciskane metodą cold press, czyli na zimno. Oferuje je m.in. w formie zestawów do diet sokowych lub dostaw w ramach miesięcznego abonamentu. Soki Natura Cold Press można znaleźć także w siłowniach i centrach sportowych.

Druga marka firmy, soki “Słońce”, to soki utrwalane pod wysokim ciśnieniem metodą HPP, która nie zabija witamin i pozwala na uzyskanie wydłużonych terminów przydatności do spożycia. Marka “Słońce” dostępna jest w sprzedaży w dużych sieciach handlowych, takich jak Carrefour, Frisco.pl, SPAR i innych.

