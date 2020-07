Nescafé Dolce Gusto z programem recyklingu kapsułek

System Nescafé® Dolce Gusto® wykorzystuje dokładnie tyle kawy, wody i energii, ile potrzeba do zaparzenia jednej filiżanki napoju. Pozwala to zredukować zużycie tych surowców w porównaniu z ekspresami przelewowymi lub automatycznymi. Niezwykle ważna pozostaje jednak kwestia odpowiedzialnego zarządzania zużytymi kapsułkami. Wprowadzony w czerwcu 2020 roku system recyklingu kapsułek odpowiada na tę potrzebę – by nie trafiały one na wysypisko śmieci lub do środowiska, marka oferuje konsumentom prosty sposób na dołączenie do bezpłatnego programu.

- Bardzo zależy nam na tym, aby zmienić stereotypowe myślenie o zużytych kapsułkach – z naszej perspektywy stanowią one nie odpad, a cenny surowiec, który może zostać ponownie wykorzystany. W procesie recyklingu z tworzywa sztucznego z kapsułek i toreb powstaje granulat, z którego produkowane są później np. kratki trawnikowo-parkingowe, a z resztek kawy – biogaz, który ogrzewa gospodarstwa domowe, zlokalizowane w pobliżu biogazowni w Boleszynie. Mamy nadzieję, że program #RecyklingDolceGusto da naszym klientom poczucie sprawczości i zachęci ich do regularnego oddawania zużytych kapsułek do recyklingu, a nas przybliży do wypełnienia zobowiązania, aby do 2025 roku wszystkie opakowania naszych produktów nadawały się do recyklingu lub ponownego wykorzystania – komentuje Marjana Davidovic, Dyrektor Dywizji Napojów Nestlé Polska.

Konsumenci, którzy chcą dołączyć do #RecyklingDolceGusto, mogą to zrobić w prosty sposób, nie wychodząc z domu. Podczas składania zamówienia na www.dolce-gusto.pl, wystarczy dodać „do koszyka” torbę na zużyte kapsułki, która zostanie dostarczona wraz z zamówioną kawą. Przy kolejnym zamówieniu należy umieścić „w koszyku” bezpłatną usługę odbioru zużytych kapsułek, a kurier, dostarczając nowe zamówienie, odbierze torbę. Mieszczą się w niej 64 kapsułki, również sama torba nadaje się do recyklingu i jest wykonana w 70% z surowców wtórnych. Dla wygody konsumentów nadrukowana jest na niej instrukcja zamknięcia, co pozwoli na bezpieczny transport kapsułek do zakładu, który je przetworzy.

Wprowadzony system recyklingu nie jest jedynym działaniem Nescafé® Dolce Gusto® na rzecz odzysku surowców. W październiku 2019 roku marka zmieniła kolor kapsułek z czarnego na brązowy, by ułatwić sortowanie i zwiększyć liczbę poddanych recyklingowi kapsułek (tam, gdzie istnieją odpowiednie systemy). Nescafé® Dolce Gusto® współpracuje także z dostawcami, by w swoich opakowaniach wykorzystywać tworzywa z zasobów odnawialnych oraz by redukować wagę opakowań, co pozwoli efektywnie zmniejszać całkowitą ilość zużytego plastiku.

Celem tych działań jest wypełnienie zobowiązania, powziętego przez Nestlé w 2018 roku – firma zadeklarowała, że przed końcem 2025 roku wszystkie opakowania jej produktów będą nadawały się do recyklingu lub ponownego wykorzystania.