Nespresso: w 2022 r. zaoferujemy naszym konsumentom filiżankę kawy z neutralnym śladem węglowym

Kluczowe inicjatywy dla osiągnięcia tego celu to: redukcja emisji dwutlenku węgla, w tym zrównoważone zużycie energii oraz obieg zamknięty produktów i opakowań Nespresso; sadzenie drzew na plantacjach kawy i w ich otoczeniu oraz wsparcie i inwestycje w wysokiej jakości projekty kompensacyjne.

Neutralność węglowa, nazywana też neutralnością klimatyczną, emisyjną lub zerową emisją netto, oznacza równowagę między emisją dwutlenku węgla do atmosfery a jego pochłonięciem. Aby osiągnąć neutralność emisyjną, wszystkie światowe emisje gazów cieplarnianych będą musiały zostać zrównoważone przez pochłanianie dwutlenku węgla. W porozumieniu paryskim z 2015 roku 195 państw, w tym państwa Unii Europejskiej, zobowiązały się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, by ograniczyć wzrost średniej globalnej temperatury.

Nespresso już dzisiaj ogłasza, że do 2022 roku każda filiżanka kawy tej marki, zarówno parzona w zaciszu własnego domu, jak i w restauracjach czy biurach będzie neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla.

- Zmiana klimatu jest rzeczywistością, a nasza przyszłość zależy od tego, czy pójdziemy dalej i szybciej w naszych zobowiązaniach w kwestii zrównoważonego rozwoju – tłumaczy Dyrektor Generalny Nespresso, Guillaume Le Cunff.

- Zmiany klimatyczne zachodzą teraz, co oznacza, że ​​wszyscy musimy szybko wziąć na siebie odpowiedzialność i działać – opowiada George Clooney, aktor, Globalny Ambasador marki Nespresso i członek Rady Doradczej ds. Zrównoważonego Rozwoju Nespresso. - Oczywiście Nespresso rozumie tę pilną potrzebę, więc stawia naszą planetę i ludzi na pierwszym miejscu – w samym centrum dokonywanych wyborów. Te ambicje i wizja opierają się na zaangażowaniu w ekorozwój, miałem zaszczyt być częścią tego procesu przez ostatnie 7 lat. Widziałem jak daleko zaszliśmy w tym czasie i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co dobrego Nespresso może zdziałać w ciągu najbliższych 10 lat - dodaje.

Osiągnąwszy już w 2017 roku neutralność węglową w swojej działalności biznesowej, teraz, w ramach nowego zobowiązania, firma zajmie się emisją występującą w łańcuchu dostaw i cyklu życia produktu. Dzięki temu Nespresso osiągnie neutralność węglową poprzez następujące inicjatywy: redukcję emisji dwutlenku węgla, sadzenie drzew na plantacjach kawy i w regionach, gdzie Nespresso pozyskuje swoją kawę (zarządzanie węglowe) oraz poprzez wsparcie i inwestycje w wysokiej jakości projekty kompensacyjne.