Nespresso wprowadza na rynek Peru Organic – pierwszą certyfikowaną kawę z organicznych upraw

Kolekcja Origins to cztery kawy, pochodzące ze starannie wybranych obszarów w obrębie jednego kraju. Na ich aromat i smak składają się metody uprawy kawowców, sposób zbierania ziaren oraz ich obróbka dokonywana przez lokalne społeczności, skupione wokół plantacji. Do kaw Origin Guatemala, Origin Brazil i Origin India dołączyła właśnie Peru Organic – pierwsza organiczna kawa Nespresso Professional. Pochodzi z wysokich, osiągających nawet 2100 metrów n.p.m., zboczy peruwiańskich Andów – to region, z którego Nespresso pozyskuje najlepsze, ekologiczne i certyfikowane ziarna kawy Arabika. Kawa uprawiana jest tam na niewielkich plantacjach, należących do sąsiadujących ze sobą rodzin. Wiele z nich to potomkowie Inków, członkowie grupy etnicznej Quechua, którzy wiedzę o uprawie kawy przekazują z pokolenia na pokolenie.

Peru Organic

Ziarna kawy Peru Organic są zbierane i selekcjonowane ręcznie. Następnie suszone pod specjalnymi zadaszeniami na tyłach domów właścicieli plantacji. Dzięki temu każde ziarno ma odpowiednią jakość, a w późniejszym procesie rozdzielnego palenia uzyskuje wyjątkowy aromat i smak. Ziarna Arabiki są palone w dwóch częściach: jedna jest długo palona, aby podkreślić lekki i łagodny charakter kawy oraz wydobyć egzotyczne nuty owocowe; a druga mocniej palona, aby nadać mieszance intensywność

i strukturę. Peru Organic to kawa elegancka i owocowa. Jej delikatną kwaskowość balansuje nuta słodkich palonych zbóż.