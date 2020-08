Nespresso z przetworzonych kapsułek po kawie stworzyło rower

Reduce, czyli ograniczajmy, Reuse, czyli używajmy wielokrotnie, Recycle, czyli odzyskujmy – to elementarna zasada wspierająca zrównoważony rozwój marki Nespresso. Kolejność tych wyrazów nie jest przypadkowa, ponieważ największe korzyści przynosi ograniczanie nadmiernej konsumpcji, a następnie wielokrotne użycie do momentu uznania produktu za nieprzetwarzalny odpad. Jednym z kluczowych obszarów, na których Nespresso koncentruje swoje działania, jest właśnie recykling, czego odzwierciedleniem jest m.in. program Second Life.

Program Second Life to seria stylowych i użytecznych przedmiotów wykonanych przy użyciu aluminium z przetworzonych kapsułek Nespresso. Dzięki programowi, w ubiegłych latach aluminium z kapsułek zyskało drugie życie w postaci takich przedmiotów jak nóż wojskowy Victorinox Swiss, długopis Caran d’Ache 849 czy rower RE:CYCLE, wyprodukowany razem z firmą Vélosophy.

W 2019 roku na rynku pojawił się wspólny produkt Nespresso i Vélosophy o znaczącej nazwie – RE:CYCLE. Jest to rower, który oddaje założenia zarówno zrównoważonego rozwoju Nespresso, jak i stylowego designu Vélosophy. Rowery RE:CYCLE są produkowane w 40% z użyciem przetworzonego aluminium – w każdej ramie znajduje się aluminium z około 300 przetworzonych kapsułek po kawie Nespresso. Wyposażone w dzwonki w kształcie kapsułki i w koszyki na kubki kawy, skutecznie przypominają o korzyściach wynikających z recyklingu kapsułek. Rowery RE:CYCLE wyprodukowane w ramach tegorocznej kampanii „Liczy się Działanie” charakteryzują się intensywnym fioletowym kolorem – to ukłon w stronę jednej z ulubionych przez konsumentów kaw Nespresso, Ispirazione Italiana Firenze Arpeggio.

Vélosophy to nie tylko synonim stylowych rowerów miejskich z przetworzonego aluminium, ale również odpowiedzialności społecznej – właściciele marki realizują obietnicę „jeden za jeden”. Każdy sprzedany rower oznacza przekazanie przez Vélosophy jednego roweru uczennicy w Ghanie. Rowery pomagają dziewczętom w ich rozwoju i wzmacnianiu pozycji społecznej poprzez zwiększenie dostępu do edukacji – według World Bicycle Relief posiadanie własnego roweru może zwiększyć frekwencję dziewczynki w szkole o 28%, a jej wyniki o 59%.