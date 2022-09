Nestlé Polska i fundusz GoldenPeaks Capital podpisują umowę PPA na odbiór energii elektrycznej z elektrowni słonecznych. Jedna trzecia energii elektrycznej, zasilającej wszystkie fabryki Nestlé w Polsce, będzie wkrótce pochodzić z farm fotowoltaicznych, zlokalizowanych w naszym kraju.

Umowa podpisana przez polski oddział Nestlé oraz globalny fundusz GoldenPeaks Capital zakłada dostarczanie 44 GWh energii elektrycznej pochodzenia słonecznego rocznie przez kolejne lata. Energia dla 7 polskich fabryk Nestlé popłynie z 22 wysokowydajnych farm fotowoltaicznych zlokalizowanych w północno-zachodniej i zachodniej części kraju. Pierwsze dostawy pochodzącego z nich prądu rozpoczęły się na przełomie sierpnia i września br.

Inwestycja w odnawialne źródła energii ma dla nas strategiczne znaczenie. To oczywiście element dywersyfikacji dostaw i źródeł energii, bo już wcześniej wszystkie lokalne fabryki korzystały z energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, nabywanej u autoryzowanych dostawców, z gwarancją pochodzenia w postaci odpowiednich certyfikatów. To także istotny krok na drodze realizacji planu zerowej emisyjności firmy – mówi Artur Jankowski, Prezes Zarządu Nestlé Polska. – Nestlé w skali globalnej podejmuje kroki, które do 2030 roku pozwolą nam ograniczyć emisję CO2 o połowę i osiągnąć zerową emisję netto do 2050 roku. Pochodzący ze słońca prąd będzie zasilał wszystkie nasze fabryki w Polsce: w Kaliszu, Kargowej, Toruniu, Lubiczu, Nałęczowie, Nowej Wsi Wrocławskiej i Rzeszowie.

Porozumienie Nestlé Polska i GoldenPeaks Capital zakłada dołączenie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego farm fotowoltaicznych o mocy, która wystarczyłaby do zasilenia energią ze źródeł odnawialnych ok. 17 tys. gospodarstw domowych przez cały rok.

