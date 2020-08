Nestlé Waters intensyfikuje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju

W celu osiągnięcia neutralności węglowej, Nestlé Waters zainwestuje w projekty mające na celu redukcję lub neutralizację emitowanego dwutlenku węgla dla całego portfolio produktów do 2025 roku. W tej kwestii priorytetowo traktowane będą międzynarodowe marki Perrier, S.Pellegrino i Acqua Panna, które mają osiągnąć te cele już do 2022 roku.

W ramach strategii zrównoważonego zarządzania tymi zasobami, firma zobowiązała się, że do 2025 roku będzie odtwarzać tyle zasobów wody, ile wykorzystuje w swojej działalności. Woda ma trafiać do środowiska poprzez różnorodne działania, takie jak np.: projekty odzysku, programy oszczędnościowe, wykorzystywanie wód deszczowych czy ulepszanie irygacji gleby. Inicjatywy mogą także obejmować poprawianie jakości zasobów wody przez m.in. promocję zrównoważonych praktyk rolniczych i zapobieganie zanieczyszczeniom. Równocześnie Nestlé Waters kontynuuje proces certyfikacji wszystkich swoich zakładów na całym świecie zgodnie z międzynarodową normą Alliance for Water Stewardship (AWS). To globalny, prestiżowy standard promowania najlepszych praktyk w zakresie gospodarowania wodą, skupiający się na przynoszeniu korzyści lokalnym społecznościom oraz dbaniu o zachowanie zasobów wodnych.

Trzeci element z nowego katalogu zobowiązań dotyczy opakowań. Już dziś 100 proc. opakowań, wykorzystywanych przez Nestlé Waters, nadaje się do recyklingu lub ponownego użycia. W ramach szerzej zakrojonych działań, mających na celu wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym, Nestlé Waters zobowiązuje się do zmniejszenia o połowę zużycia pierwotnych tworzyw sztucznych poprzez wykorzystanie w butelkach większej ilości PET z recyklingu (rPET) oraz wdrażanie alternatywnych systemów dostaw.

Tylko na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy Nestlé Waters podjęło szereg inwestycji i inicjatyw w zakresie ochrony środowiska – zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i regionalnej oraz lokalnej. Przykładem mogą być rozwiązania wdrożone w rozlewni Nestlé Waters w Nałęczowie.