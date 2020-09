Nestlé wprowadza kawę Starbucks do sklepów w Polsce

W ramach globalnej umowy Nestlé wprowadza kawę Starbucks do sklepów w Polsce. W pierwszej kolejności, jesienią, dostępne będą kapsułki do ekspresów NESCAFÉ Dolce Gusto oraz Nespresso. Kolejne produkty zostaną wprowadzone do końca roku.