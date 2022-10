Tomasz Korytkowski, członek zarządu, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej, public affairs i ESG Nestle Polska SA będzie prelegentem Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022. Wystąpi w sesji "Żywność i opakowanie bez śladu – reduce, reuse, recycle"

Tomasz Korytkowski, członek zarządu, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej, public affairs i ESG, Nestle Polska SA. fot. mat. pras.

Nestle na FRSiH 2022

Tomasz Korytkowski, członek zarządu, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej, public affairs i ESG Nestle Polska SA będzie prelegentem Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022. Wystąpi w sesji "Żywność i opakowanie bez śladu – reduce, reuse, recycle".

7 listopada 2022, godz. 11.30-13.00 | sesja tłumaczona symultanicznie PL/EN

Żywność i opakowanie bez śladu – reduce, reuse, recycle na FRSiH 2022

Ekoprodukcja, zero waste, zrównoważone opakowanie, zakupy z drugiej ręki – czyli cyrkularne trendy

Zielone zasady myślenia o produkcji i dystrybucji

Projektowanie opakowań na miarę zielonej rewolucji

Nowe technologie i sztuczna inteligencja w służbie gospodarki odpadami

Dyrektywa plasitkowa, system kaucyjny, odpowiedzialność producenta – uwarunkowania prawne i podatkowe

Prezentacja/show (10-12 min): Sebastian Kleu, Labelling & Packaging Expert, Sales Director Beverage, Europe & Group Marketing Director, F&B Europe, CCL Label

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Katarzyna Barańska, partner, szef praktyki dekarbonizacji, Osborne Clarke

Waldemar Jałocha, Sales Director Eastern Europe, Greece and Turkey, Avery Dennison

Agnieszka Kisielewska, partner, szef zespołu celno-akcyzowego, MDDP

Sebastian Kleu, Labelling & Packaging Expert, Sales Director Beverage, Europe & Group Marketing Director, F&B Europe, CCL Label

Peter Knauer, dyrektor generalny, prezes zarządu, Hochland Polska Sp. z o.o.

Tomasz Korytkowski, członek zarządu, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej, public affairs i ESG, Nestle Polska SA

Marek Piątkowski, dyrektor generalny, Bewa Sp. z o.o.

Artur Woźniak, dyrektor spółki, Makarony Polskie SA

Moderacja: Kalina Olejniczak, redaktor, PortalSamorzadowy.pl, WNP.pl

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

Zapraszamy do rejestracji na udział w tegorocznej edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu, która odbędzie się 7-8 listopada w Hotelu Grand Sheraton Warsaw.

Prowadzimy osobną rejestrację na udział stacjonarny oraz udział online.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to doroczna okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli największych firm sektora spożywczego i HoReCa: producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób z rządu i organizacji branżowych mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlowym.

Think Agile – to główne hasło tegorocznej 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Mieści w sobie setki elastycznych i zwinnych działań, które polskie firmy podejmują każdego dnia, by w zmiennej rzeczywistości zareagować odpowiedzialnie, skutecznie i właściwie odpowiedzieć na potrzeby rynku.

