Nestle: Samo zaprojektowanie opakowania do recyklingu nie wystarczy

Tomasz Korytkowski, członek zarządu, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej, public affairs i ESG Nestle Polska SA był uczestnikiem sesji "Żywność i opakowanie bez śladu - reduce, reuse, recycle" na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022.

Korytkowski wskazał, że celem Nestle jest to, by żadne opakowanie wprowadzane na rynek przez firmę nie lądowało na wysypisku śmieci jako odpad.

- Aby zrealizować ten ambitny cel stworzyliśmy strategię opartą o 5 filarów, którą wprowadzamy. Pierwszy filar to redukcja. Od wielu lat redukujemy masę opakowań, tam gdzie możemy redukujemy je w całości. Np. w przypadku naszych bulionów wyeliminowaliśmy folię stretch i są one pakowane tylko w papierowe opakowanie zbiorcze. Wyeliminowaliśmy także wszystkie elementy plastikowe z naszych materiałów POS, czyli standów. Coraz częściej używamy plastiku z recyklatu. Już dziś w marce Nałęczowianka we wszystkich formatach wody niegazowanej używamy 50 proc. rPET-u - dodał.

Członek zarządu Nestle Polska wskazał, że firma używa też innowacyjnych materiałów, np. bioplastiku na bazie surowców roślinnych.

II filar strategii Nestle to propagowanie i skalowanie alternatywnych modeli reuse i refill. Na całym świecie przeprowadzono już ponad 20 pilotaży w 12 krajach. Wkrótce podobny program rozpocznie się także w Polsce.

- III filar jest najbardziej skomplikowany. To projektowanie opakowań tak, aby nadawały się do recyklingu. Wymieniamy opakowania wielomateriałowe na monomateriałowe. Tam gdzie możemy stosujemy papierowe, natomiast barierowość jest barierą. Nie wszystko da się zapakować w papier. Smarties to pierwsza globalna marka słodyczowa, która wprowadziła opakowania na bazie papieru, który nadaje się do recyklingu - dodał Korytkowski.

Nestle z całego łańcucha eliminuje także materiały, które utrudniają recykling.

Tomasz Korytkowski zwrócił uwagę, że nie wystarczy żeby opakowanie było zaprojektowane do recyklingu, musi też istnieć infrastruktura.

- Dziś w Polsce w przypadku wielu frakcji materiałów jej nie ma. W szczególności dotyczy to infrastruktury dla opakowań elastycznych, czyli np. po kaszkach dla dzieci, po chipsach, karmie dla zwierząt, a także batonach, waflach czy np. saszetkach na kisiele. Do tej pory trafiały one na wysypisko śmieci albo były spalane z odzyskiem energii. W partnerstwie z m.in. PepsiCo uruchomiliśmy projekt ReFlex (Nestle i PepsiCo mają pomysł na recykling folii po chipsach i płatkach), który ma na celu zbudowanie systemu kolekcji i recyklingu tak, aby te opakowania nie były spalane, bo tracimy je bezpowrotnie. Jest to surowiec, który może być wykorzystany. W efekcie dziś już 1/3 opakowań, które wprowadzamy do obrotu jest kolekcjonowana sortowana i przerabiana np. na płyty wygłuszeniowe czy wykorzystywana przez przemysł meblarski czy budowlany. Niestety, wciąż 70 proc. opakowań elastycznych nie trafia do żółtego pojemnika tylko do odpadów zmieszanych, przez co są one tak zanieczyszczone, że trudno jest potem zrobić ich jakikolwiek recykling - dodał.