Nestle sprzedaje część północnoamerykańskich marek wody

Chodzi o marki wód spożywczych Poland Spring, Deer Park, Ozarka, Ice Mountain, Zephyrhills, Arrowhead i Splash. Pozbędzie się także usługi ReadyRefresh koncentrującej się na dostawie napojów do biur. Aktywa te trafią w ręce dwóch firm private equity One Rock Capital Partners i Metropoulos & Co. Wartość transakcji szacowana jest na 4,3 mld USD.

Nestle zamierza tymczasem rozwijać linię marek premium, która obejmuje m.in. jedną z najbardziej znanych wód, Perier a także S.Pellegrino i Acqua Panna.

