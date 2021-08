Nestle zyskał w I półroczu, głównie dzięki popytowi na kawę

W I półroczu 2021 roku wzrost organiczny koncernu Nestle osiągnął 8,1proc. Łączna sprzedaż wzrosła o 1,5 proc. do 41,8 mld CHF (ok. 176,87 mld zł). Podstawowa marża zysku operacyjnego z obrotu wyniosła "bez zmian" 17,4 proc.

Kiedy szwajcarski gigant spożywczy Nestlé podał wyniki za pierwsze półrocze, firma powiedziała, że jej organiczny wzrost - który wyniósł 8,1% - był napędzany przez kawę. Trzy marki - Nescafé, Nespresso i Starbucks - odnotowały "silny popyt".

Konsumpcja detaliczna kawy wzrosła podczas pandemii, ponieważ kanał poza domem został zdziesiątkowany na wielu rynkach.

Dwucyfrowy wzrost osiągnęły także marki Nestle związane z żywieniem zwierząt domowych oraz z suplementami diety. Marka Garden Gourmet zanotowała jednocyfrowy wzrost.

Kiedy szwajcarski gigant spożywczy Nestlé podał wyniki za pierwsze półrocze, firma powiedziała, że jej organiczny wzrost - który wyniósł 8,1% - był napędzany przez kawę. Trzy marki - Nescafé, Nespresso i Starbucks - odnotowały "silny popyt", a sprzedaż Starbucksa wzrosła o 16,7%, Nespresso zanotowało wzrost LFL o 14,6%. Napoje proszkowe i płynne – w tym marki kawowe grupy – zyskały 11% organicznie.

- W napojach sproszkowanych i płynnych kawa rosła w dwucyfrowym tempie wspieranym przez produkty Nescafé, Nespresso i Starbucks. Kawa w domu nadal rosła mocno, podczas gdy kanały poza domem i w podróży poprawiły się - wyjaśnił dyrektor finansowy François-Xavier Roger.

Kawowe innowacje Nestle

Innowacja okazała się ważnym elementem rozwoju firmy w zakresie kawy. - Nowe produkty obejmowały nową gamę kaw lodowych i Kahawa ya Congo, pierwszą organiczną kawę z serii Reviving Origins. Nespresso wprowadziło również Momento, wszechstronną maszynę bezdotykową, która tworzy specjalistyczne kawy ze świeżym mlekiem dla kanałów out-of-home - podkreślił Roger.

Kawowe zwyczaje w pandemii

Ale duży impuls dla marek kawy firmy przyszedł w zmianach strukturalnych wprowadzonych przez COVID-19. Biznes kawowy Nestlé zyskał na popularności w kanałach, które rozkwitły od początku globalnej pandemii. Wzrost organiczny w handlu detalicznym w pierwszym półroczu wyniósł 7,3%, choć firma i tak w 2020 r. miała wysoką bazę w porównaniu, gdy COVID-19 skłonił

konsumentów do masowych zapasów. W handlu detalicznym e-commerce odnotował szczególną siłę, a wzrost wyniósł 19,2%. Obecnie stanowi znaczną sprzedaż grupy na poziomie 14,6%.

Konsumpcja detaliczna kawy wzrosła podczas pandemii, ponieważ kanał poza domem został

zdziesiątkowany na wielu rynkach. Na przykład w Wielkiej Brytanii dane z World Coffee Portal pokazały, że segment markowych kawiarni odnotował ujemną sprzedaż w 2020 roku - po raz pierwszy od 20 lat. Dochody zostały zmniejszone o -39%, a naukowcy przewidują, że odbicie sektora do poziomu sprzed pandemii zajmie "co najmniej" trzy lata.

Niemniej jednak wyniki Nestlé wskazują już na poprawę trendów w outdoorze. - Wzrost sprzedaży w kanałach poza domem przyspieszył do 21,3%, co pomogło w niskim zestawieniu i złagodzeniu ograniczeń ruchu w niektórych regionach geograficznych. Idąc dalej, spodziewamy się dalszego ożywienia w kanałach poza domem - mówi dyrektor generalny Mark Schneider.

Przyznał także, że utrzymujący się tryb pracy zdalnej sprzyja także konsumpcji kawy w domach.

Nestle - wzrost w kategorii suplementów diety i karmy dla zwierząt

Należąca do Nestle Purina PetCare osiągnęła dwucyfrowy wzrost prowadzony przez marki Purina Pro Plan, Purina One i Felix, a także produkty weterynaryjne. Schneider powiedział, że to było wspierane przez "wyższy wskaźnik adopcji zwierząt domowych, które obserwowano przez cały kryzys COVID. Uważa, że tendencja ta będzie miała trwały wpływ na perspektywy kategorii.

Jeśli chodzi o zdrowie i odporność, praca, jaką wykonuje Nestlé w przestrzeni suplementów, przynosi

wyraźne rezultaty. Sprzedaż w Nestlé Health Science rosła w tempie dwucyfrowym, odzwierciedlając silny popyt na witaminy, minerały i suplementy. Schneider powiedział, że jednostka ta odnotowała "ogromny wzrost" w ostatnich latach, a firma wspiera go inwestycjami, w tym niedawnym przejęciem firmy Bountiful.

Kolejną kategorię ze wzrostem - na razie jednocyfrowym - są nowe kategorie dań gotowych, czyli wegańska marka Garden Gourmet.