Fusy z kawy - zmora tych, którzy uwielbiają pić kawę parzoną. Wyrzucić do kosza? Lepiej nie, bo można je wykorzystać na wiele sposobów. W domu oraz ogrodzie. Co zrobić z fusami po kawie? Podpowiadamy.

Jak wykorzystuje się fusy po kawie? | fot. Shutterstock

Nawet wielbiciele idei zero waste, czyli niemarnowania żywności, mogliby być zaskoczeni, wiedząc, jak wiele pomysłów na wykorzystanie fusów po kawie parzonej istnieje. Z kolei miłośnicy małej czarnej pewnie często nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że zamiast wyrzucić fusy po kawie do kosza lepiej dać im szansę na drugie życie i wykorzystać je w domu lub ogrodzie.

Jak wykorzystuje się fusy po kawie?

Co jakiś czas pojawiają się nowe medialne doniesienia na temat tego, jak można wykorzystać fusy po kawie, także w skali makro, nie tylko w domowych warunkach. Pomysł wykorzystania kawowych fusów do zimowego utrzymania ścieżek i alejek w parkach przyszedł do Krakowa ze Lwowa i był z powodzeniem testowany zeszłej zimy. W ramach eksperymentu posypywano m.in. alejki na Plantach.

Kawowy pilotaż wykonał Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a jego efekty nie wykazały szkodliwego oddziaływania na glebę.

Fusy stały się także przedmiotem badań naukowców. Dr inż. Ewelina Kłosek-Wawrzyn z AGH pracuje nad optymalizacją produkcji materiałów ceramicznych o właściwościach termoizolacyjnych.

Fusy z kawy posiadają bardzo wysoką wartość opałową i zawierają dużą ilość wody, dzięki czemu świetnie nadają się jako dodatek do gliny w procesie produkcji porowatych materiałów. Pierwsze wyniki badań są bardzo obiecujące, o czym poinformowała uczelnia.

Fusy z kawy w domu i ogrodzie, czyli fusy z kawy jako nawóz

Badania badaniami, ale fusy z kawy można wykorzystać także na własny użytek. Fusy w pierwszej kolejności mogą być stosowane m.in. w ogrodnictwie, dzięki swoim pozytywnym właściwościom.

Przede wszystkim mogą pełnić funkcję nawozu, gdyż doskonale spulchniają glebę, służąc zwłaszcza roślinom kwasolubnym, dzięki neutralizacji wapnia obecnego w wodzie. Zakwaszacze do gleby na bazie fusów tworzy się mieszają je ziemią, a sprawdzają się także jako ściółka dla kwiatów doniczkowych, ozdobnych, a nawet warzyw, przy czym należy pamiętać o poprawnym zastosowaniu tej metody i zabezpieczeniu roślin warstwą ochronną, wysuszeniu fusów oraz przysłonięciu nawozu korą lub słomą.

Fusy po kawie są bogate w cenne składniki mineralne, takie jak magnez, cynk, wapń i żelazo. Dzięki temu poprawia się pH gleby. Stosując je do użyźniania ziemi można je rozpuszczać w wodzie do podlewania, mieszać z podłożem, kompostować.

Fusy z kawy - dla jakich roślin i kwiatów doniczkowych są odpowiednie?

Tuje, iglaki i kwiaty kwasolubne, takie jak róże, hortensje, wrzosy, azalie i rododendrony polubią fusy po kawie. Podobnie warzywa takie jak rzodkiewki, buraki, pomidory i rośliny strączkowe i owoce, np. truskawki. Wysuszone fusy po kawie można wkopać w grządki na głębokość 10-15 cm i wzbogacić w ten sposób glebę w azot. W przypadku kwiatów - podlewać można je roztworem wodnym, gdzie na 1 l wody przypadnie 1 łyżka fusów.

Gdy mowa o kwiatach doniczkowych - warto zastosować fusowy roztwór w podlewaniu kaktusów, paproci, anturium, storczyków, dracen i skrzydłokwiatów.

Jak jeszcze wykorzystuje się fusy z kawy?

Utrzymanie ścieżek, produkcja materiałów budowlanych czy nawozu, to nie jedyne patenty na wykorzystanie fusów po kawie. Alternatywnie bywają wykorzystywane także np. w kosmetyce (peeling z kawy redukujący cellulit i poprawiający krążenie). Dzięki fusom z kawy można odstraszać także niektóre owady, takie jak mrówki czy muszki owocówki albo neutralizować zapachy (worek z wysuszonymi fusami z kawy można trzymać np. w lodówce).

