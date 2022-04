Niedoceniane znaczenie jakości lodu w kostkach

Podczas spotkań w ciepłe dni coraz częściej do chłodzenia serwowanych napojów używany jest lód w kostkach. Oczywiście lód można produkować spełniając jedynie podstawowe warunki sanitarne wynikające z przepisów prawa, jakim podlegają wszystkie zakłady produkujące żywność. Jednak z pozoru niezwykle prosty produkt stawia wysokie wymagania jego producentom – mówi Piotr Lewiński, technolog żywności.

- Tu należy zaznaczyć, że lód to żywność, a nie jakiś nieokreślony prosty dodatek do napojów. Pozornie nieskomplikowana produkcja spowodowała powstanie wielu podmiotów parających się wytwarzaniem lodu w kostkach. Złudnie niski próg finansowy rozpoczęcia działalności związanej z produkcją lodu spożywczego często powoduje skrajne uproszczenie procesu technologicznego przez jego producentów. Choć jedynym składnikiem lodu jest woda, jej właściwe przygotowanie do wytworzenia wysokiej jakości, bezpiecznego zdrowotnie lodu spożywczego wymaga zachowania najwyższej staranności, wiedzy i zaplecza technicznego - wyjaśnia technolog.

Obniżanie kosztów często kosztem jakości

Zwraca uwagę, iż nazbyt często producenci ograniczają się do wyposażenia swoich zakładów w bardzo proste filtry wody oraz tak zwane kostkarki. - Dążąc do radykalnego obniżenia kosztów używane są opakowania foliowe oraz kartony bez właściwych atestów oraz oznaczeń. Pojęcie zachowania wymogów łańcucha logistycznego żywności głęboko mrożonej jest również traktowane z dużą nonszalancją – uważa Piotr Lewiński.

Na przeciwległym biegunie są producenci, którzy podchodzą do produkcji paczkowanego lodu w kostkach w sposób profesjonalny. Wdrażają przy tym systemy oraz standardy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Ich celem jest minimalizacja ryzyka wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa żywności podczas produkcji i logistyki dostaw.

Niezbędnym elementem wspomnianego zarządzania jakością poza nowoczesnym zapleczem technicznym, zaawansowaną technologią, dopracowanymi systemami łańcucha logistycznego, procedurami wynikającymi z wdrożonych standardów jest przede wszystkim wysoka świadomość kadry zarządzającej. - Jednoznacznie można stwierdzić, że wiarygodnym dowodem przestrzegania surowych reżimów sanitarnych przez producentów lodu są wdrożone i certyfikowane przez akredytowane jednostki certyfikujące standardy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności należące do organizacji GFSI (Global Food Safety Initiative) np. BRC, IFS, FSSC 22000. Idąc dalej równie istotnym ogniwem zwiększającym bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów jest świadomość zagrożeń osób decydujących o zakupach na potrzeby operatorów rynku detalicznego – mówi technolog.

- Z ubolewaniem należy stwierdzić – mówi technolog, że nadal zbyt często stosowanym kryterium wyboru dostawcy paczkowanego lodu w kostkach jest najniższa cena. - Budującą z kolei informacją jest wiadomość o obecności i aktywności w naszym kraju Stowarzyszenia Producentów i Operatorów Certyfikowanego Lodu Spożywczego. Jego działalność jest ukierunkowana na zwiększanie świadomości producentów, operatorów logistycznych zajmujących się wytwarzaniem i dostawami lodu spożywczego oraz samych konsumentów – uważa Lewiński. - Tego typu inicjatywy z pewnością przekładają się na wzrost jakości produktów, a przede wszystkim bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów – dodaje.