Nielsen: Spada sprzedaż wody

Wartość sprzedaży koszyka rok do roku wyniosła +14%, a w t14. vs t13. 2020 + 15%. Wartość sprzedaży online w t14. vs t13. 2020 wzrosła o +35%. Kategorie o wysokim wzroście wartości sprzedaży to: jajka +88%, mleko +53%, sery +35%. Natomiast kategorie o wysokim spadku wartości sprzedaży to: kosmetyki do twarzy -53%, lody -33%, woda -10%.

- Polacy tradycyjnie zaczynają swe przygotowania ok. 2 tygodnie przed świętami, ten okres przypadł w tym roku na tydzień 14. Wartość sprzedaży koszyka wzrosła zarówno w porównaniu do ubiegłego roku, jak i poprzedniego tygodnia w tym roku. Podobnie sprzedaż w Internecie. Nielsen odnotował dwucyfrowe wzrosty wartości sprzedaży produktów wskazujących na świąteczne wypieki: jajka, mleko, sery. Jednocześnie kolejny tydzień z rzędu spada sprzedaż wody - największej kategorii wśród napojów bezalkoholowych. Może to wynikać z faktu, że znaczna część sprzedaży wiązała się wcześniej z przebywaniem poza domem i aktywnością sportową oraz zakupem małych opakowań do szkoły. Pozytywnym skutkiem ubocznym może być zatem mniejsze zużycie plastikowych butelek - mówi Ewa Rybołowicz, Dyrektor ds. współpracy z Sieciami Handlowymi Nielsen Connect w Polsce.