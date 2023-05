Evangelos Evangelou w rozmowie z nami opowiedział o strategii Herbapolu na kolejne miesiące tego roku.

Chcemy się koncentrować na stabilnym rozwoju, optymalizować koszty i realizować założony poziom sprzedaży i rentowności. Priorytetowo traktujemy utrzymanie poziomu zatrudnienia. Skuteczne połączenie tych celów wymaga od nas nie tylko strategicznego planowania, ale i elastycznego dostosowania się do bieżącej sytuacji ekonomicznej. Kontynuować będziemy założone inwestycje, które są niezbędną bazą dalszego rozwoju firmy. Dzięki nim zwiększamy nasze moce produkcyjne, usprawniamy procesy produkcyjno-logistyczne, a tym samym umacniamy przewagę konkurencyjną - ocenił Evangelos Evangelou, prezes zarządu „Herbapol-Lublin” S.A.

Prezes Herbapolu powiedział, że spółka obecnie przygotowuje się do realizacji dużej inwestycji z jednym z zakładów produkcyjnych.

Ponadto przygotowujemy się do dużej inwestycji w naszym zakładzie w Lubawie. Powstanie tu kolejna nowoczesna linia produkcyjna, która oznacza nie tylko rozwój potencjału tego oddziału, ale też zwiększenie możliwości zatrudnienia w gminie Lubawa. To niezwykle istotne pod względem społecznym działanie, zwłaszcza wobec masowych zwolnień przeprowadzonych w tym rejonie przez innych dużych pracodawców. Finalizację tej inwestycji planujemy na styczeń 2024 roku - dodał.

Obecnie na ukończeniu jest inwestycja, która zmienia proces produkcyjny naszych syropów w Lublinie. Pozwoli nam to zmniejszyć ślad węglowy i ograniczyć ruch kołowy (tirów) na terenie zakładu o 30%, co zniweluje uciążliwość produkcji dla miasta i okolicznych mieszkańców - wyjaśnił prezes.

Evangelos Evangelou w rozmowie z nami odniósł się również do aktualnie największych wyzwań producentów z branży spożywczych.

Niestety dużym wyzwaniem dla całej branży pozostaje zachowanie łańcucha dostaw. Stale monitorujemy rynek surowców i podejmujemy odpowiednie działania, np. zakupy wyprzedzające. Mimo iż zauważalna jest tu pewna stabilizacja, to niektóre surowce nadal drożeją. Jesteśmy przekonani, że ceny nie spadną co najmniej do końca roku, a nawet utrzyma się ich przyrost, choć raczej mniej dynamiczny niż w ubiegłym roku - wytłumaczył prezes.

Ważnym zagadnieniem dla nas, jako odpowiedzialnego producenta, jest także temat opakowań. Recykling materiałów, np. szkła, jest niezwykle istotnym wyzwaniem, a świadomi konsumenci przywiązują do niego coraz większą wagę. Warto podkreślić, że opakowania naszych syropów i dżemów są wykonane praktycznie z samych materiałów nadających się do recyklingu. Z drugiej strony szkło jest drogim surowcem, który dodatkowo nie jest dzisiaj łatwo dostępny. Dlatego intensywnie działamy, by zabezpieczyć również tę gałąź łańcucha dostaw - dodał.