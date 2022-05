Nietypowe, ekologiczne stendy z napojami bez cukru w Kauflandzie

Firma Soti Natural wprowadziła do sieci sklepów Kaufland stojaki z napojami w niecodziennej odsłonie. Stend jest niezadrukowany, napisy wykonane są ręcznie, a logo odbite zostało przy użyciu dużej pieczątki. Ma to zniwelować ślad węglowy i ułatwić recykling.

Standy Soti Natural opisane ręcznie stanęły w sklepach Kaufland/ fot. mat. prasowe

Za pomysł odpowiada producent napojów parzonych z liści herbaty, ziół i suszonych owoców bez cukrów. Wcześniej w tym roku producent wprowadził na rynek innowacyjne napoje marki Miss Ti 蒂小姐 sygnowane przez Quebonafide w butelkach z recklingu.

- Staramy się ograniczać ślad węglowy naszych operacji na każdym etapie, dlatego korzystamy z lekkich butelek z surowca z recyklingu. Także przy produkcji materiałów reklamowych jak stendy czy ulotki staramy się by jak najmniej było zadruku, jak najmniej surowca i w jak największym stopniu surowce pochodziły z odzysku – mówi Monika Kowal – założycielka i twórczyni napojów bez cukru Soti Natural.

Ręcznie pisywane standy personalizują komunikat

Stąd pomysł na ręcznie opisywane standów z napojami. - W tym przypadku zrezygnowaliśmy z wieloetapowej produkcji nadruków wymagających zużywania zasobów na rzecz ręcznego wykonania. Dzięki odręcznej reklamie w każdym sklepie Kaufland baner na stendzie ma inny komunikat, więc jest to też swojego rodzaju personalizacja od nas dla odbiorców Szczególnie zależy nam na tym, by osoby, które nie widzą o naszej bezcukrowej alternatywnie, dowiedziały się o niej, a taki odręczny komunikat przykuwa uwagę. Czy praktyka przyjęta przez nas się przyjmie? Mamy na to nadzieję – tłumaczy cel akcji Monika Kowal.