Nowa kampania Pepsi z udziałem gwiazd światowego futbolu

Tegoroczna globalna kampania piłkarska wspierająca rozgrywki Ligi Mistrzów i Ligi Mistrzyń UEFA zapewnia stały dopływ emocji w ramach pełnej werwy rozrywki dla fanów na całym świecie. Po raz kolejny w przedsięwzięciu Pepsi udział biorą światowej klasy piłkarze i piłkarki, a listę nazwisk otwiera najlepszy na świecie G.O.A.T., czyli kozak futbolu, Leo Messi wraz z mistrzem świata Paulem Pogbą; do drużyny Pepsi dołączają też dwa kolejne nazwiska: sensacyjne odkrycie Borussi Dortmund Jadon Sancho, a także zwyciężczyni Ligi Mistrzyń UEFA, Shanice van de Sanden.

Wiodącym elementem kampanii jest ofensywny film pt. „Fizz to Life” (w dwóch wersjach – z puszką Pepsi Blue oraz Pepsi MAX), który prezentuje bezkonkurencyjne umiejętności piłkarskie do specjalnie stworzonego na potrzeby klipu utworu „Rotate” autorstwa światowej sławy gwiazdy Becky G oraz dwukrotnie nominowanego do nagrody Grammy Burna Boy, znanego z fuzji dźwięków z afrykańskimi rytmami. Od początku do końca utwór aż kipi od pozytywnych emocji – rozpoczyna się od ujęcia, na którym obserwujemy studentkę pracującą na laptopie. Gdy do jej uszu docierają niedające się zignorować dźwięki muzyki oraz odgłos otwieranej puszki zimnej Pepsi, ożywają utrwalone na okładkach pism i plakatów rozwieszonych na ścianach postacie Messiego, Pogby, Sancho oraz van de Sanden. Rozpoczyna się pościg za pełną smaku puszką Pepsi, podczas którego gracze popisują się niezwykłymi umiejętnościami, przyciągając uwagę widzów nieziemskim magnetyzmem. Podczas rywalizacji bohaterowie filmu w zawrotnym tempie prezentują talenty piłkarskie, efektowne przebieranie nogami oraz drybling, raz po raz wyskakując z plakatów i okładek pism rozmieszczonych na ścianach pomieszczenia.

Reżyserką spotu reklamowego jest Brytyjka Raine Allen-Miller – nowy, silny głos w produkcji filmowej. Na potrzeby współpracy z Pepsi Allen-Miller użyła charakterystycznego dla siebie stylu żywiołowego opowiadania historii, co pozwoliło pokazać, do czego gotowi posunąć się gracze, aby zdobyć wystrzałową puszkę Pepsi.

– Zaszczytem dla mnie była możliwość współpracy z najbardziej utalentowanymi gwiazdami futbolu na świecie oraz pokazania w filmie ich wyjątkowych osobowości i pasji. Doskonale się bawiłam współpracując z Pepsi, tworząc wizualnie angażujące uniwersum na potrzeby naszego filmu, i opowiadając w szybkim tempie tę naprawdę atrakcyjną historię, którą – jestem przekonana – pokochają zarówno fani futbolu, jak i muzyki! – powiedziała Raine Allen-Miller.