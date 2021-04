Nowa kampania reklamowa Cisowianki

- Jako jedno z największych polskich przedsiębiorstw w regionie stale się rozwijamy, planując kolejne inwestycje, ale w tym wszystkim nie zapominamy o tym co najważniejsze – dziedzictwie historycznym i kulturowym naszego regionu. W naszej ostatniej kampanii reklamowej nawiązujemy do najważniejszych dla nas wartości takich jak tradycja, rodzina i znaczenie historyczne Nałęczowa jako uzdrowiska – wyjaśnia Dorota Weka, Dyrektor Kreatywna z Nałęczów Zdrój.

W kreacji wykorzystane zostały akwarele autorstwa Michała Zaborowskiego, które przenoszą nas do uzdrowiska Nałęczów w jego najlepszym okresie oraz do Pałacu Małachowskich. Wszystko to przy dźwiękach muzyki z filmu „Rodzina Połanieckich” Wojciecha Kilara w wykonaniu Grzegorza Niemczuka. Nie jest to przypadkowy wybór. Henryk Sienkiewicz tworzył historię rodziny Stanisława Połanieckiego właśnie w Nałęczowie. Spółka Nałęczów Zdrój od 2017 roku jest właścicielem Pałacu Małachowskich, który stał się zalążkiem nałęczowskiego uzdrowiska. Producent Cisowianki przywraca dawną świetność popadającemu w ruinę symbolowi uzdrowiska i tym samym otwiera nową kartę historii pałacu zgodnie z filozofią społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (od

ang. corporate social responsibility – CSR).

Nowe spoty reklamowe można oglądać do końca kwietnia w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych w najlepszym czasie antenowym. Kampania ma również odsłonę w prasie oraz na kilku tysiącach nośników outdoorowych w całej Polsce. W maju kampania będzie realizowana w wybranych sieciach handlowych.