Nowa kampania reklamowa marki Herbapol

– Nowa platforma komunikacyjna przypomina odbiorcom o tym, co stanowi o wyjątkowości produktów marki - smaku, wybieraniu polskich, lokalnych odmian owoców oraz przyjemności płynącej ze spożywania wyrobów z logo Herbapol. Jednocześnie zwracamy uwagę konsumentów na to, że w tak dużym portfolio jakie oferujemy, każdy członek rodziny znajdzie produkt, który może mu towarzyszyć niezależnie od pory dnia – mówi Maria Gulczyńska, zastępca dyrektor marketingu w firmie „Herbapol-Lublin” S.A.

– Herbapol. I dzień smakuje lepiej! to odświeżenie i unowocześnienie naszego wizerunku oparte na koncepcie zaproszenia widza do domów czterech rodzin o typowo polskich nazwiskach, które nawiązują do kategorii produktów pokazanych w poszczególnych spotach. W ten sposób pokazujemy, że produkty marki Herbapol to element codzienności wielu z nas, który doceniają i dorośli, i dzieci – dodaje.

Jako pierwszy w ramach kampanii jest emitowany spot ukazujący rodzinę Wiśniewskich, którzy uwielbiają dżemy Herbapol i zamkniętą w nich wiśnię nadwiślankę, polskie truskawki oraz jabłka z mazowieckich sadów. Perypetie kolejnych rodzin – wielbicieli herbatek owocowych, syropów owocowych i herbatek ziołowych – ukażą się wkrótce, zarówno w TV jak i na platformach VoD.

Za koncept kreatywny kampanii odpowiada Change Serviceplan. Realizację spotów firma powierzyła domu produkcyjnemu Watchout Studio. Media do kampanii telewizyjnej zakupił dom mediowy MediaCom.