Lemoniada Dobry Ferment jedyny taki produkt na naszym rynku. Stworzona na bazie kiszonych sycylijskich cytryn, słodzona miodem i cukrem brzozowym, naturalnie gazowana. Produkt polski, dostępny w sprzedaży w sklepach Lidl.

Nowa lemoniada z kiszonych cytryn /fot. mat.pras

Lemoniada naturalnie fermentowana

Lemoniada Dobry Ferment charakteryzuje się wyrazistym smakiem kiszonych, sycylijskich cytryn. Ma naturalny skład, zawiera żywe kultury bakterii, zero sztucznych konserwantów i powstaje w procesie naturalnej fermentacji. Słodzona jest miodem oraz fińskim cukrem brzozowym, co sprawia, że staje się naturalnie gazowana, a do tego mniej kaloryczna.

Lemoniada w sieci Lidl

Lemoniada dostępna w sieci sprzedaży Lidl to najłatwiejszy i najszybszy sposób, by dostarczyć organizmowi porcji orzeźwienia oraz odpowiedniego nawodnienia. Produkt dostępny jest w butelkach o pojemności 275 ml w cenie 3,99 zł. By poczuć jeszcze intensywniejszą moc lemoniady, najlepiej pić ją mocno schłodzoną.

