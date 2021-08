Nowa Oranżada Hellena odpowiedzią na podatek cukrowy

Do oferty marki Hellena dołączyła Oranżada Hellena Zero Cukru. Nowość, oferowana w trzech pojemnościach, jest dostępna w sprzedaży od początku 2021 r.

13-08-2021

Do oferty marki Hellena dołączyła Oranżada Hellena Zero Cukru. fot. mat. pras.

Colian z nowym wariantem Oranżady Hellena

Od 2021 Oranżada Hellena oferuje swój sztandarowy napój również bez dodatku cukru.

- W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe, trendy konsumenckie i wprowadzenie opłaty cukrowej rozszerzamy asortyment o Oranżadę Hellena bez zawartości cukru. Co istotne, eliminacja cukru nie powoduje zmiany charakterystycznego, niepowtarzalnego dla marki smaku. Naszej nowości zapewnimy maximum wsparcia w mediach i punktach sprzedaży detalicznej – informuje Magdalena Koszela, Senior Brand Manager w Colian Sp. z o.o.

Oranżada Hellena bez cukru

Napój nie zawiera cukru, a jego wartość kaloryczna produktu wynosi 1 kcal na 100 ml. Charakter i funkcje napoju podkreśla czarny pasek z białym napisem „zero cukru” dodany do rozpoznawalnego designu etykiet Oranżady Hellena.

Oranżada Hellena Zero Cukru jest oferowana w rodzinnych butelkach o pojemności 0,85 l i 1,25 l, a także w wariancie impulsowym 0,4 l.

Producent: Colian Sp. z o.o.

Marka: Oranżada Hellena

Produkt: Oranżada Hellena Zero Cukru

Pojemność i cena: 0,4 l (cena ok. 2,49 – 2,69 zł), 0,85 l (cena ok. 3,14 – 3,49 zł), 1,25 l (cena ok. 3,99 – 4,39 zł)