Nowe kierunki eksportu Herbapolu-Lublin

W ostatnim czasie uruchomiliśmy eksport w kolejnych krajach, takich jak Rumunia, Mołdawia i Singapur – powiedział serwisowi portalspozywczy.pl Evangelos Evangelou, prezes „Herbapolu-Lublin”.

Autor: Jakub Szymanek/portalspozywczy.pl

Data: 28-06-2021, 16:22

Wprawdzie nasze produkty tworzymy z myślą przede wszystkim o rodzimym rynku, jednak w ostatnim czasie uruchomiliśmy eksport w kolejnych krajach – powiedział serwisowi portalspozywczy.pl Evangelos Evangelou, prezes „Herbapolu-Lublin”. / fot. materiały prasowe

Portalspozywczy.pl: Nowy smak Herbatki na zimno, nowe smaki syropów, linia dżemów egzotycznych, sklep on-line. Można stwierdzić, że w Herbapol miał pracowitą wiosnę. Które założenia w 2021 roku udało się już zrealizować i jakie jeszcze działania są wpisane w strategię spółki na ten rok?

Evangelos Evangelou, prezes „Herbapolu-Lublin”: W pierwszej połowie roku zazwyczaj dużo się u nas dzieje, co po części wynika z sezonowości. Proszę też pamiętać, że wprowadzenie produktu na rynek to dopiero połowa drogi. Za nami jest już wtedy pomysł na dany produkt, testowanie kilku jego wersji, przygotowanie strategii wprowadzenia na rynek, projektowanie opakowania, czy wreszcie produkcja. A przed nami – właściwa komunikacja, pozycjonowanie oraz zapewnienie ciągłości w dystrybucji. Patrząc na nasze założenia na ten rok, idziemy zgodnie z planem i już teraz intensywnie przygotowujemy się do sezonu jesień-zima, jednocześnie wdrażając przewidziane na sezon wakacyjny działania.

W tym roku zaplanowaliśmy dużą aktywację związaną z kategorią gotowych do picia napojów funkcjonalnych, pod hasłem „Niezwykłe zjawiska naturalne”. Co ciekawe, działanie to nie tylko jest zgodne z naszym wewnętrznym kalendarzem, ale okazuje się spójne z oczekiwaniami konsumentów. Według jednego z najnowszych raportów przygotowanych w grudniu 2020 roku na zlecenie firmy Givaudan, aż 64% polskich konsumentów wskazało, że w przypadku kategorii napojów ważne są dla nich oświadczenia o zawartości wyłącznie naturalnych składników, a dla 41% bardzo istotny jest brak „ulepszaczy” w tych produktach. Dla 84% ankietowanych ważny jest krótki skład na etykiecie i to znacząco wyższy wynik vs. 70% na całym rynku EAME. Pokazuje to, jak bardzo pandemia wpłynęła na świadomość konsumentów jeśli chodzi o to, jakie produkty trafiają na ich stół. W tym samym raporcie czytamy, że aż 40% więcej osób w Polsce jest zainteresowanych napojami, w których składzie znajdują się witaminy i minerały (w stosunku do marca 2020 roku). Okazuje się więc, że nie tylko dążymy do ograniczenia zawartości cukru w napojach, ale chcemy również, by zawierały składniki, które mogą wspierać nasz organizm.

Powoli rozpoczynamy też prace nad bardziej szczegółowymi planami na 2022 rok. Faktycznie jesteśmy zapracowani. Na razie nie mogę zdradzić więcej ponad to, że jesień zapowiada się u nas bardzo ciekawie.

Jak ocenia Pan sprzedaż produktów Herbapolu w kraju oraz poza granicami Polski?

Jestem bardzo zadowolony z wyników 2020 roku i pierwszych miesięcy tego roku. To efekt kilku lat konsekwentnie realizowanej strategii i pracy całego zespołu nad rozwojem półki produktowej oraz szerokiej sieci dystrybucji. Nie wydarzyło się to z dnia na dzień. To samo dotyczy eksportu – wprawdzie nasze produkty tworzymy z myślą przede wszystkim o rodzimym rynku, jednak w ostatnim czasie uruchomiliśmy eksport w kolejnych krajach, takich jak Rumunia, Mołdawia, czy nawet Singapur. Jakość, czerpanie inspiracji z natury i umiejętne łączenie jej z innowacyjnymi rozwiązaniami to wartości uniwersalne i pożądane na całym świecie, teraz bardziej niż kiedykolwiek.

