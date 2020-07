Nowe napoje owocowo-ziołowe i herbaciane od Herbapol-Lublin

W 2019 roku firma Herbapol-Lublin wprowadziła na rynek napoje owocowo-ziołowe, z kolei napoje herbaciane trafiły do szerokiej dystrybucji. Odpowiadając na potrzeby konsumentów, w kwietniu 2020 roku marka Herbapol poszerzyła swoje portfolio o kolejne warianty napojów. Nowości, które konsumenci mogą odnaleźć na półkach to:

· AKTYWNOŚĆ MIĘTA mango żeń-szeń i zielona herbata, napój bez dodatku cukru. Dzięki korzeniowi żeń-szenia przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, wzmacnia siły witalne organizmu oraz wspomaga sprawność fizyczną i umysłową.

· Herbapol na zimno herbata biała&malina, napój na bazie szlachetnej i delikatnej białej herbaty z dodatkiem przyjemnie owocowej maliny. Produkt nie zawiera barwników ani konserwantów; jest też bez dodatku cukru. To 100% naturalnych składników, czyli 100% natury!

Nowa platforma komunikacyjna – „Niezwykłe zjawiska naturalne”

Wierząc w potencjał całej kategorii napojów „ready to drink”, marka Herbapol z końcem czerwca wystartowała z emisją trzech dedykowanych spotów na platformie VoD i w serwisie YouTube, natomiast emisja spotów w TV odbywa się od 1 lipca. Nowa platforma komunikacyjna pod hasłem „Niezwykłe zjawiska naturalne” łączy w sobie nowoczesną i lekką formę z przekazami podkreślającymi naturalne pochodzenie produktów, będące wyróżnikiem marki od ponad 70 lat. Każdy spot promuje inny produkt z portfolio napojów ziołowych i nawiązuje do różnego, dedykowanego mu zjawiska pogodowego: wiatru (AKTYWNOŚĆ MIĘTA mango żeń-szeń i zielona herbata), słońca (URODA SKRZYP cytrusy z zieloną herbatą) i deszczu (DETOX POKRZYWA pigwa z zieloną herbatą).

„Gotowe do picia napoje, to kategoria, w której widzimy niezwykle duży potencjał. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na nową platformę komunikacyjną, w której przedstawiamy konsumentom świat produktu i jego unikalne cechy. Bardzo lifestyleowe, charakterystyczne spoty reklamowe z pewnością zapadną w pamięć naszej młodszej grupie docelowej w wieku 25-44 lat.” – mówi Anna Mrożewska, dyrektor marketingu Herbapol-Lublin.

Spoty reklamowe można obejrzeć pod poniższymi linkami:

Mięta-Wiatr: https://www.youtube.com/watch?v=dMF_O4crQps

Skrzyp-Słońce: https://www.youtube.com/watch?v=H2R62QPqSIM

Pokrzywa-Deszcz: https://www.youtube.com/watch?v=nJBzVHnvpQo

