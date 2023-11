Napoje

Nowości od Agus na Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Autor: Płatna współpraca z firmą Agus

Data: 03-11-2023, 08:07

Aktualizacja: 30-10-2023, 12:07

Oczekiwania i potrzeby konsumentów nieustannie się zmieniają. Agus wsłuchuje się w nie i stara się je zaspokoić. Należąca do firmy marka Hello Day! poszerzyła właśnie swoje portfolio o linię roślinną i przyjemnościową. Miały one swoja premierę podczas targów Anuga 2023 w Kolonii oraz będą promowane podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu. W ramach patronatu na Forum, już 6 i 7 listopada w Warszawie będzie można zapoznać się z całym asortymentem marki na stoisku we foyer konferencyjnym.