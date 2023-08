Napoje

Nowy biznes Friza wchodzi na rynek napojów. "To globalny megatrend"

- Napoje funkcjonalne to duża i dynamicznie rosnąca kategoria, globalny megatrend. Świetnie sprawdzają się w wielu okazjach konsumpcji, zarówno tych funkcjonalnych jak codzienne nawadnianie, wzmacnianie funkcji poznawczych lub odporności - mówi Dariusz Drewnicki, Non Executive Director, ESSA Co.