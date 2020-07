Nowy magazyn centralny PepsiCo pracuje już na pełnych obrotach

Codziennie opuszcza go ok. 5 tys. palet i tyle samo trafia do niego z zakładów produkcyjnych firmy. Po skonsolidowaniu procesów logistycznych dotychczas prowadzonych w kilku innych lokalizacjach, magazyn centralny PepsiCo w parku P3 Mszczonów działa już na pełnych obrotach.

Budowa magazynu centralnego PepsiCo rozpoczęła się w maju ubiegłego roku i trwała osiem miesięcy. Wysokość obiektu do podstawy konstrukcji dachu wynosi 12 m, co umożliwia swobodne składowanie towarów do wysokości 11,5 m. P3 w pełni dostosowało budynek do potrzeb i operacji logistycznych realizowanych przez klienta. Budynek posiada 103 doki (rozładunkowo-załadunkowe), w tym 4 rampy „zero”, a także bezsłupową strefę przydokową o głębokości 24 m, co umożliwia najemcy dużą swobodę manewrów zarówno w trakcie załadunku, jak i rozładunku towarów. Dodatkowo w obiekcie zainstalowano system QLoader, który pozwala na automatyczny załadunek oraz rozładunek palet, co znacząco skraca czas procesów i minimalizuje ich koszty. Wewnątrz magazynu zastosowano szereg innowacyjnych rozwiązań, m.in. w pełni zautomatyzowane urządzenie umożliwiające foliowanie palet poprodukcyjnych oraz mobilne i stacjonarne owijarki do zabezpieczania składowanego towaru.

PepsiCo w każdym realizowanym projekcie oraz we wszystkich etapach łańcucha dostaw stawia na pierwszym miejscu aspekty środowiskowe i dąży do ograniczenia swojego śladu węglowego. Te wartości są także bliskie P3 i były one istotne przy budowie magazynu dla PepsiCo w parku P3 Mszczonów. W konstrukcji obiektu wykorzystano panele z rdzeniem PIR, które efektywniej izolują budynek od czynników zewnętrznych. Ponadto na dachu magazynu zainstalowano panele solarne do podgrzewania wody bytowej. W budynku zainstalowano tylko energooszczędne oświetlenie LED, a we flocie prawie 100 wózków widłowych zastosowano baterie litowo-jonowe będące bardziej ekologiczne niż tradycyjne baterie kwasowe. W trosce o zachowanie polityki PepsiCo „zero odpadów” w magazynie wszystkie odpady są segregowane, a stosowane środki czyszczące są przyjazne dla środowiska i posiadają odpowiednie certyfikaty.

