Jakub Puźniak objął stanowisko Public Affairs Manager Poland w Coca-Cola Poland Services, wzmacniając dział public affairs i komunikacji marki na Polskę.

Jakub Puźniak nowy Public Affairs Manager Poland w Coca-Cola Poland Services

Jakub Puźniak w Coca-Cola Poland Services

W strukturach Coca-Cola Poland Services odpowiada za realizację projektów z zakresu współpracy z interesariuszami, w tym przygotowywanie analiz otoczenia instytucjonalnego spółki, tworzenie i realizację strategii działań angażowania interesariuszy, ocenę istniejących oraz budowę nowych relacji instytucjonalnych.

Przed dołączeniem do polskiego oddziału The Coca-Cola Company, Jakub pracował w Metal Packaging Europe w Brukseli, organizacji reprezentującej producentów i dostawców opakowań metalowych, w której odpowiadał za zagadnienia public affairs w odniesieniu do kwestii opakowaniowych oraz ich bezpieczeństwem w kontekscie kontaktu z żywnością. Wcześniej zajmował się wdrażaniem strategii public affairs w European Cocoa Association, stowarzyszeniu zrzeszającym największe firmy z branży handlowej i przetwórstwa ziaren kakaowca, a także magazynowania i powiązanych działań logistycznych.

Jakub Puźniak ukończył MA European Public Policy Process na Maastricht University oraz BA European Studies na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

