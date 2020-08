Nowy właściciel Hoopa podkreśla polskie korzenie Hoop Coli

Od marca 2019 firma Hoop Polska należy do grupy ZMB Capital, właściciela Ustronianki Sp. z o.o. wiodącego producenta wody mineralnej w Polsce.

W komunikacji marketingowej marka podkreśla swoje polskie korzenie i zachęca do wspierania polskich producentów. Hoop Cola to największa polska marka wśród napojów gazowanych typu „cola”. Wyróżnia się doskonałym i niepowtarzalnym smakiem oraz szerokim portfolio, w którym oprócz tradycyjnej Coli, znajdują się warianty smakowe: z cytryną i wiśnią, zero (bez cukru) oraz tegoroczna nowość HOOP COLA GREEN w formacie 2l z obniżoną zawartością cukru. Produkty mniej kaloryczne to odpowiedź na obecne trendy i potrzeby rynku.

W tym roku na opakowaniach Hoop Coli pojawiło się również logo POLSKI PRODUCENT

z dopiskiem #kupuj polskie. W ten sposób chcemy zachęcić konsumentów aby świadomie wybierali i wspierali polskie marki.

Za koncepcję kreatywną i realizację spotu odpowiadała agencja Bogaczewicz, za planowanie

i zakup mediów Grandes Ideas, a za obsługę social mediów More Bananas.