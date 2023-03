Miłośnicy owocowych herbat nie mogą nie znać hibiskusa. Lekko kwaskowatej rośliny, która daje naparowi piękny czerwony kolor. Jest to także roślina lecznicza.

Hibiskus czyli co

Rodzaj Hibiscus obejmuje około 200 gatunków. Najbardziej znanym gatunkiem jest ketmia szczawiowa – Hibiscus sabdariffa L. oraz ketmia róża-chińska – Hibiscus rosa sinensis.

Określenie „hibiskus” pochodzi właśnie od łacińskiej nazwy Ketmi szczawiowej - Hibiscus Sabdariffa. Roślina ta pochodzi z Afryki, jednak uprawiana jest w wielu krajach azjatyckich, karaibskich oraz pacyficznych. Obecnie największe jej uprawy znajdują się w Chinach i w Tajlandii.

Co można zrobić z hibiskusa? Zastosowanie w przemyśle spożywczym

Hibiskus jest szeroko wykorzystywany w przemyśle spożywczym. Z kielicha kwiatowego wykonuje się wino, syropy, galaretki, budynie, sosy do mięs, ciasta, dżemy, marmoladki, nadzienia do ciast, ponadto jako naturalny barwnik do przetworów i napojów. Służy także do barwienia karaibskiego rumu, a w Afryce robi się z niego słodką herbatę, oraz napój z miętą. W Polsce jest znany głównie jako kolorowa herbata, a także naturalny barwnik do lemoniady, nalewek i innych napojów.

Hibiskus - właściwości lecznicze

Hibiskus na również właściwości prozdrowotne i od lat jest skutecznie wykorzystywany w fitoterapii. Surowcem leczniczym ketmii jest kwiat, a dokładnie kielich i kieliszek. Kielich i kieliszek ketmii szczawiowej są trwałe i zbierane w czasie owocowania, po czym suszone.

Wodne wyciągi z hibiskusa przyjmowane regularnie działają immunostymulująco, orzeźwiająco, estrogennie, antyoksydacyjnie, regulująco na wypróżnienia, hipotensyjnie - obniżają ciśnienie tętnicze krwi, a także przeciwgorączkowo i przeciwmiażdżycowo.

Napar zakwasza mocz. Zwiększa perystaltykę układu moczowego oraz nasila diurezę. Ketmia pobudza trawienie, zwiększając wydzielanie soków trawiennych. Posiada składniki ochraniają miąższ wątroby. W większych dawkach zwiększa wydzielanie żółci i rozszerza naczynia wieńcowe.

Stosowany na czczo hamuje rozwój drożdżaków i niektórych pierwotniaków w układzie pokarmowym.

Napar z hibiskusa. Na co pomaga?

Napary z hibiskusa można stosować także zewnętrznie – okłady działają antyseptycznie, przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie. Ponadto, hamują odczyny alergiczne, jest z powodzeniem stosowany do leczenia trądziku, wyprysków, pokrzywki, owrzodzeń.

Ketmia ma również zastosowanie w fitoterapii oczu – okłady leczą stan zapalny spojówek, zmniejszają wysięki okołonaczyniowe, obkurczają rozszerzone pory i zmniejszają worki pod oczami.

Kto nie powinien pić hibiskusa?

Przeciwwskazaniem do stosowania jest ciążą, gdyż działa rozkurczająco na mięsień macicy. Istnieją badania naukowe wskazujące, że wyciąg alkoholowy z korzenia z ketmii obniża płodność kobiet.

Gdzie kupić hibiskus?

Kwiat ketmii szczawiowej i róży chińskiej można kupić w sklepach zielarskich, ze zdrową żywnością, herbaciarniach, ponadto w specjalistycznych sklepach internetowych. Jako kolorowa herbata, hibiskus dostępny jest również z sieciach handlowych.

