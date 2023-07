Napoje

Opozycja za rządowym zakazem sprzedaży energetyków nieletnim? "Samą ideę popieramy"

Autor: PAP

Data: 13-07-2023, 18:56

Sejm debatował w czwartek nad zakazem sprzedaży energetyków osobom do 18. roku życia, w placówkach oświatowych i w automatach. Większość posłów popiera ograniczenie. Opozycja zgłaszała zastrzeżenia, co do trybu procedowania.

Opozycja poprze rządowy zakaz sprzedaży energetyków nieletnim? fot. shutterstock