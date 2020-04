Oshee przekazuje pieniądze szpitalom i rusza z akcją "Wspieramy Bohaterów"

„Wspieramy Bohaterów” to zainicjowana przez firmę OSHEE akcja bezpośredniej pomocy dla personelu 21 szpitali jednoimiennych oraz kilku szpitali z oddziałami zakaźnymi w całej Polsce. Rozmowy przedstawicieli firmy z personelem medycznym pokazały, że oprócz sprzętu medycznego dla szpitali, a także niezbędnych maseczek i skafandrów ochronnych, sami lekarze i pielęgniarki potrzebują na czas dyżurów najprostszych wydawałoby się rzeczy, takich jak produkty spożywcze: woda, izotoniki, wafle ryżowe czy batony musli. Takie właśnie wsparcie od marek OSHEE, Kinga Pienińska i Sonko, należących do koncernu OSHEE, firma przekazała dotychczas dla ponad 20 tysięcy lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego w przeszło 40 szpitalach w całej Polsce. Pozostałe placówki otrzymają wsparcie w najbliższych dniach.

"Stojący na pierwszej linii walki z epidemią lekarze, ratownicy i personel szpitali zakaźnych wykonują tytaniczną pracę w obronie nas wszystkich. To bohaterowie tych dni. Zdecydowaliśmy się wesprzeć naszych bohaterów tym, co mamy najlepsze, a co wierzymy będzie im przydatne w najbliższym czasie” – powiedział Dariusz Gałęzewski, Prezes Zarządu Grupy OSHEE.