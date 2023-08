Po wielu miesiącach prac nad produktem, designem i komunikacją, wspólnie z artystą - raperem Matą (Michał Matczak) i jego zespołem z dumą przestawiamy efekty - Oshee x Mata, czyli OSH33. Symbol dwóch trójek towarzyszy artyście od początku działalności - jego macierzysta ekipa nazywa się GOMBAO33 a profil na Instagramie to @33mata.

– To dla nas bardzo ważne collabo pokazujące jakie tak naprawdę jest Oshee. Nasza marka to nie tylko sport, ale przede wszystkim styl życia. A dlaczego MATA? To proste. Jego dzisiejsze ambicje sięgają daleko poza rymy i bity, więc uznaliśmy, że to będą najlepsze ręce, w które możemy oddać naszą markę, aby przedstawić ją młodemu pokoleniu w zupełnie nowym obliczu... – mówi Tadeusz Czarniecki, dyrektor marketingu OSHEE.