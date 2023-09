- W wielu przypadkach mówi się o sokach w sposób nieprawidłowy - cały czas mierzymy się z tym, że nazwą "sok" określa się napoje, nektary, soki jednodniowe, soki z koncentratu, soku z NFC - mówi nam Krystian Krystoforski, manager ds. marketingu i PR w firmie Biurkom Flampol, która jest właścicielem marki OryginalnySok.

Marka Oryginalny Sok będzie obecna w tym roku na Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Hasłem przewodnim tegorocznego Forum jest TRENDS TALKS!

Czym jest sok? Fakty i mity.

W przestrzeni publicznej obserwujemy gorącą dyskusję na temat soków: jaka jest zawartość cukru w sokach, jak spożywać soki. Proszę powiedzieć, jaki Wy prowadzicie dialog z konsumentami na ten temat?

K.K. - Bardzo się cieszymy, że temat soków zaistniał w opinii publicznej. Niestety, w wielu przypadkach mówi się o sokach w sposób nieprawidłowy – cały czas mierzymy się z tym, że nazwą "sok" określa się napoje, nektary, soki jednodniowe, soki z koncentratu, soku z NFC. To jest bardzo duży obszar do rozmów. Jako marka staramy się edukować konsumentów, żeby podejmowali świadomy wybór, czytali etykiety ze składem. Skupiamy się na działaniach komunikacyjnych poprzez social media, aby móc mieć bezpośredni kontakt z klientem i uczyć, czym jest sok i pokazywać alternatywy dla wykorzystania produktu – np. sok pomidorowy może być świetną bazą do zupy pomidorowej. Oczywiście tam, gdzie nie mamy do czynienia z sokiem lecz napojem o danym smaku, nie da się go wykorzystać inaczej, niż do zaspokajania pragnienia.

Czym się różni sok od napoju owocowego?

Czyli sok to jest 100% wyciśnięte warzywo lub owoc, a napój to jest mieszanka soku z wodą?

K.K. - Tak, przy czym w przypadku napojów mogą być różne proporcje soku i wody. W przypadku prawdziwego soku nie ma innej opcji niż ta, że w składzie jest tylko sok, ew. z witaminą C w sokach owocowych czy z solą w sokach warzywnych. To jest dozwolone prawem, a poza tym dodaje smaku. Natomiast każdy napój, w którym soku jest 10-15% nie jest sokiem – to oczywiste. Pytanie też o dodatki – zazwyczaj głównym dodatkiem jest cukier, który jest też na pierwszym miejscu na etykiecie, a później pojawiają się dodatkowe elementy. Dlatego zachęcam do czytania etykiet z tyłu opakowania – bo jeśli na froncie mamy informację, że jest to np. jabłko albo czarna porzeczka, a na etykiecie ta czarna porzeczka jest na szóstej pozycji, to znaczy, że jest jej w tym napoju znikoma ilość.

Czy w sokach jest cukier?

Jak informujecie klientów o tym, że Wasze soki są jakościowe, a zawarty w nich cukier pochodzi tylko z owoców lub warzyw?

K.K. - To też jest ciekawe, bo soki mają cukier, a niektóre owoce mają go bardzo dużo – jak np. ananas. To, co my robimy, to pokazujemy nasz zakład produkcyjny i każdy może obejrzeć, jak przebiega u nas proces laboratoryjny i proces produkcji. Nasze opakowania są w 100% transparentne i widać, co w nich jest. No i staramy się tłumaczyć, że cukier w naszych sokach pochodzi tylko z owoców.

Dziękuję za rozmowę.

