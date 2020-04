Owocowe lemoniady QEENCY z 20% zagęszczonych soków

Lemoniady: QEENCY Mojito, QEENCY Cytryna i Arbuz to kultowe smaki nadchodzącego lata. Przypominające smaki dzieciństwa, gazowane i niegazowane lemoniady, idealnie nadają się do przygotowania owocowych koktajli. Połączenie orzeźwienia z naturalnymi składnikami to idealne rozwiązanie dla każdego. Marka QEENCY promuje zdrowy styl życia i zgodnie z jej obietnicą oferuje konsumentom napoje o unikalnych smakach i bez konserwantów.

W celu utrzymania jak najlepszego smaku napoju, lemoniady są sprzedawane w szklanych butelkach. Dla wygody użytkowania, butelka otwierana jest przy użyciu kapsla twist off, który można odkręcić i zakręcić jak zakrętkę.

KGH Polska będzie wspierać sprzedaż lemoniad Qeency działaniami w Internecie.

Wiecej informacji znajduje się na stronie www.qeency.pl

KGH Polska Sp.z o.o. zajmuje się produkcją i sprzedażą 100% naturalnych soków i smoothie marki GREAT, lemoniad, napojów aloesowych i wody kokosowej marki QEENCY. Produkty firmy KGH Polska Sp. z o.o. są w dystrybucji m.in. sieci Biedronka, marketów Auchan, Kaufland, Intermarche, POLOmarket oraz stacji benzynowych BP.