Pandemia a trendy na rynku kawy. Polacy stali się home baristami

Kolejne lockdowny spowodowały m.in. zamknięcie kawiarni oraz przeniesie pracy z biur z domów. Jak w tej sytuacji poradziła sobie kawa? Sprawdzamy, jak pandemia wpłynęła na rynek kawy oraz czy zmieniła preferencje konsumentów.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 21-05-2021, 08:09

Sprawdzamy, jak pandemia wpłynęła na rynek kawy oraz czy zmieniła preferencje konsumentów / fot. unsplash

Pandemia zrewolucjonizowała styl życia i nawyki. Rynek kawy był świadkiem rozwoju nowych trendów, które realnie wpłynęły na cały segment żywności i napojów.

Polacy stali się home baristami. Podczas lockdownu znacząco wzrosła sprzedaż nie tylko ziaren jakości speciality, ale również akcesoriów do parzenia kawy.

Styczeń-listopad 2020 wartość rynku ekspresów wyceniona została na ponad 900 mln zł, co było 17-procentownym wzrostem względem analogicznego okresu w 2019 roku. Aktualnie w około 3 milionach polskich domów znajduje się ekspres, co oznacza, że 20% gospodarstw domowych ma warunki do tego, by przygotować kawę jak z kawiarni.

– Rok 2020 był wyzwaniem dla całego świata. Pandemia koronawirusa miała wpływ na wszystkie sektory gospodarki, rewolucjonizując styl życia i nawyki: rynek kawy był świadkiem rozwoju nowych trendów, które realnie wpłynęły na cały segment żywności i napojów. Wielu Włochów rozpoczyna dzień od klasycznego espresso w lokalnej kawiarni. Pandemia odebrała nam tę możliwość, dlatego wrosło spożycie kawy w domach – powiedział Marco Barbieri, Poland Country Sales Manager w Lavazza.

Konsumenci nie zrezygnują z kawy

Brak spotkań przy kawie nie spowodował jednak spadków spożycia kawy. Jak stwierdził Kamil Kwietniewski, szef sprzedaży B2B na Polskę w Coffeedesk, nie ma takiej siły, która doprowadziłaby konsumentów do rezygnacji z picia kawy. Stąd też wzrosło spożycie kawy w domach.

– Pandemia wymusiła konieczność pracy zdalnej, ale nie ma chyba takiej siły, która doprowadziłaby konsumentów do rezygnacji z kawy. Natomiast z tęsknoty za biurowymi ekspresami i kawiarniami, Polacy stali się home baristami - podczas lockdownu znacząco wzrosła sprzedaż nie tylko ziaren jakości speciality, ale również akcesoriów do parzenia kawy. W 2020 roku odnotowaliśmy rekordowe wzrosty w sprzedaży kawiarek (wzrost o ponad 180 proc. rok do roku) czy spieniaczy do mleka (wzrost o blisko 600 proc.). Dużą popularnością cieszyły się też ekspresy oraz akcesoria do alternatywnych metod parzenia – tłumaczył Kamil Kwietniewski.

Sprzedaż kawy w internecie

Pandemia koronawirusa, kolejne lockdowny i zamknięte sklepy spowodowały jeszcze większą sprzedaż online w wielu sektorach. Także kupno kawy przez internet cieszyło się zainteresowaniem wśród konsumentów.

– Doświadczenie pandemii spowodowało dalsze zmiany i trendy. W Polsce, podobnie jak w całej Europie, byliśmy świadkami ogólnego rozwoju handlu elektronicznego i aplikacji do dostarczania żywności przez Internet. Polacy zawsze cenili jakość i pieniądze, ale większą wagę zaczęli przywiązywać też do wartości czasu. W swoich codziennych nawykach zakupowych zaczynają szukać produktów oszczędzających czas, doświadczeń technologicznych i szybszych dostaw. My jako firmy musimy się uważnie przyglądać, w jakim kierunku rozwiną się nowe trendy konsumpcyjne – ocenił Marco Barbieri, Poland Country Sales Manager w Lavazza.

Dalszy rozwój sektora e-commerce i sprzedaży kawy w sieci dostrzegają również w Costa Coffee

– Kawa to jeden z najczęściej kupowanych produktów spożywczych w internecie, dlatego też skupiamy się na tym kanale i nieustannie go rozbudowujemy. Jesteśmy dostępni na platformie Allegro, Frisco, w sklepach sprzedających kawę, np. Konesso czy Kawa365 – wyliczył Michał Proszewski, Coffee Business Development Manager w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

Coraz większą sprzedaż kawy w internecie doceniono również w Coffeedesk.

– W momencie zamknięcia sektora HoReCa nacisk w naszych działaniach w obszarze B2B przenieśliśmy na współpracę z innymi podmiotami e-commerce. To była dobra decyzja podjęta w odpowiednim czasie. Koronawirus jeszcze dobitniej pokazał, że przyszłość handlu jest w internecie – powiedział Kamil Kwietniewski, szef sprzedaży B2B na Polskę w Coffeedesk.

