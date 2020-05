Pandemia koronawirusa zakłóciła rynek herbaty

Na pięć krajów: Chiny, Indie, Kenię, Sri Lankę i Wietnam przypada 82 proc. światowego eksportu herbaty, ale duże ograniczenia w przemieszczaniu się zakłóciły najważniejszy okres zrywania liści, opóźniły niektóre dostawy o miesiąc i wywołały skok cen — pisze Reuter. Mniej zbieraczek i niższe od normalnych temperatury w kwietniu wpłyną na mniejszą produkcję w Chinach w tym roku, z kolei w Indiach i Sri Lance doszło do problemów z siłą roboczą i z pogodą.

"Rzeczpospolita" poddaje, że produkcja w Indiach zmaleje w 2020 r. o 9 proc. czyli o 120 mln kilogramów, bo nakaz siedzenia w domu zmusił początkowo do zawieszenia zrywania listków na początku najcenniejszych herbacianych żniw, tzw. first flush następnie na plantacje skierowano połowę kobiet do zrywania — wyjaśnił przewodniczący indyjskiej Rady Herbaty, Prabhat Bezboruah. Międzynarodowy Komitet Herbaty (ITC) szacuje, że eksport Indii zmaleje w tym roku o 7 proc.; w marcu był mniejszy o 34 proc., a ze Sri Lanki prawie o połowę — podał resort handlu w Delhi i brokerzy. Na Sri Lance zbiory liści herbaty zmalały o niemal jedną czwartą z powodu wczesnej suszy, a wirus szkodzi teraz eksportowi — powiedział przewodniczący Rady Herbaty Sri Lanki, Jayampathy Molligoda.

Plantatorzy mieli z kolei trudności ze zbiorem na wzgórz Darjeelingu pierwszych liści (first flush), uważanych na świecie za najdroższą herbatę, bo władze Indii poleciły 1,3 mln ludzi pozostanie w domu do 3 maja, aby niewydolny system publicznej służby zdrowia nie załamał się z powodu liczby zakażonych wirusem. Drugie zbiory zmaleją o ponad 10 proc., a kolejne nie pokryją strat poniesionych na początku kampanii — stwierdził Kaushik Basu z Darjeeling Tea Association. W Indiach pierwsze zbiory zaczynają się zwykle w marcu, drugie w maju.

