Mamy zaplanowane otwarcia, ale chcemy je realizować w sposób bardziej zachowawczy niż przed pandemią. Myślę zresztą, że jesteśmy tu w trendzie rynkowym. Wiele firm chce się rozwijać, ale inwestycje są sprawdzane, analizowane i przeliczane dużo dokładniej niż wcześniej - powiedziała Monika Kielak, dyrektor operacyjna So Coffee w Lagardère Travel Retail Polska

Jakub Szymanek: Sieć kawiarni So Coffee w ubiegłym roku świętowała jubileusz 10-lecia działalności. Jakie to było 10 lat dla Państwa?

Monika Kielak, dyrektor operacyjna So Coffee w Lagardère Travel Retail Polska: Pierwszą kawiarnię So Coffee otworzyliśmy w listopadzie 2012 roku w Sosnowcu. Te 10 lat, które od tego czasu minęło, było dla nas bardzo konstruktywne, rozwojowe. Zmienialiśmy się zarówno pod kątem wizualnym, jak i ofertowym. Nasze kawiarnie zyskiwały nowe wnętrza i menu. Obecnie So Coffee to nie tylko kawa, która stanowi większość sprzedaży, ale również lody własnej produkcji, świeżo wyciskane soki, wytrawne przekąski, ciasta, ciastka, babeczki i wszystkie inne słodkie przekąski. Mocno poszerzyliśmy asortyment, dopracowując przy tym autorskie receptury.

Przez te lata zrozumieliśmy też lepiej potrzeby naszych gości. Przypomnę, że ponad 90 procent naszych kawiarni jest w centrach handlowych i tamtejszy gość ma inne potrzeby niż np. osoba, która odwiedza nasz lokal we Wrocławiu przy ulicy Świdnickiej. Jeszcze inne potrzeby ma gość np. na dworcu w Katowicach, gdzie również prowadzimy działalność. W sumie w całej Polsce sieć So Coffee ma dzisiaj 50 kawiarni.

Czy te 10 lat temu był już pomysł na budowanie ogólnopolskiej sieci kawiarni i jak tamte założenia mają przełożenie na obecną działalność?

Lagardère Travel Retail miała naturalnie plan rozwoju sieci, aczkolwiek był on inny niż dzisiaj. Kiedyś kawiarnia to były kawa, lody i ciasta. A obecnie nasza oferta jest dużo szersza. Jak już wspomniałam, jest w niej dużo wytrawnych produktów i świeżo wyciskanych soków. Budowaliśmy tę kategorię, patrząc na potrzeby gości i na to, jak zmienia się rynek.

Oferta wytrawna jest u nas od 4 lat. W tym czasie podwoiła sprzedaż w swojej kategorii i dalej rośnie. Owszem, jest sporo gości, którzy przychodzą na kawę i ciasto, ale dla coraz większej grupy osób ważna jest oferta, w której znajdą świeżo wypiekaną bagietkę, jogurt czy sałatkę na lunch. My obserwujemy i analizujemy rynek, odpowiadamy na potrzeby gości.

Kawiarnie w centrach handlowych

Główne lokalizacje So Coffee to centra handlowe. Skąd pomysł na to, żeby otwierać kawiarnie w takich miejscach?

Kiedy zaczynaliśmy działalność, rynek centrów handlowych nie był tak nasycony jak obecnie. To była dobra okazja i „pewne środowisko” do rozwoju biznesu. Dopiero kilka lat temu ten trend się odwrócił i odwiedzalność centrów handlowych zaczęła spadać. Jeszcze później przyszła pandemia, która udowodniła, że nie ma czegoś takiego jak bezpieczne otoczenie do prowadzenia działalności.

10 lat temu centra handlowe były na etapie rozwoju. My chcieliśmy i nadal chcemy być ludziom po drodze, żeby mogli wygodnie wpaść do nas na kawę. A trafik gości centrów handlowych cały czas rósł. Uznaliśmy, że klienci centrów handlowych to będą nasi goście i tak jest. Gdybyśmy teraz zapytali gości So Coffee o to, kiedy korzystają z naszych usług, to myślę, że wielu z nich odpowiedziałoby, że w przed zakupami, w trakcie lub po zakupach. Ewentualnie przed pracą lub w pracy, bo jest blisko centrum handlowego.

Kolejnym krokiem na drodze rozwoju marki były dla nas outlety, gdzie jest stosunkowo mała konkurencja, a każda wyspa sokowa, każda dodatkowa kawiarnia powodują, że goście rozchodzą się po lokalach.

Patrząc na obecną sytuację rynkową i outlety, czy planują Państwo otwarcia kolejnych kawiarni?

Pod koniec minionego roku otworzyliśmy trzy kawiarnie. Jedną w centrum handlowym, a dwie na lotnisku w Modlinie w strefie wolnocłowej. Na ten rok również mamy zaplanowane otwarcia, ale chcemy je realizować w sposób bardziej zachowawczy niż przed pandemią. Myślę zresztą, że jesteśmy tu w trendzie rynkowym. Wiele firm chce się rozwijać, ale inwestycje są sprawdzane, analizowane i przeliczane dużo dokładniej niż wcześniej.

Natomiast w tym roku będziemy koncentrować się nie na otwarciach, a na rebrandingu naszej sieci. Zmieniamy wnętrza i logo kawiarni, i to jest dla nas numer jeden, jeżeli chodzi o cele operacyjne na ten rok.

