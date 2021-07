Pandemia przywróciła blask dużym markom (raport)

Podczas pandemii duże, klasyczne marki żywności i napojów odzyskały swój urok. Konsumenci szukali smaków, które znają, a producenci włożyli wiele wysiłku, by zaadaptować się do nowych realiów - wynika z raportu Kantar BrandZ 2021.

W pandemii konsumenci zwrócili się ku markom, które dobrze znają. fot. shutterstock

Najbardziej wartościowe marki żywności i napojów

1. Coca-Cola - 74,8 mld dolarów

2. Red Bull - 14,9 mld dolarów

3. Yili - 14,6 mld dolarów

4. Haitian - 14,5 mld dolarów

5. Pepsi - 13,7 mld dolarów

6. Diet Coke - 12,8 mld dolarów

7. Lay's - 10,4 mld dolarów

8. Nespresso - 10,4 mld dolarów

9. Lipton - 9,9 mld dolarów

10. Nescafe - 9,1 mld dolarów

11. Kinder - 8,9 mld dolarów

12. Mengniu - 8,4 mld dolarów

13. Lindt - 8,1 mld dolarów

14. Monster - 7,5 mld dolarów

15. Fanta - 7,1 mld dolarów

16. Tropicana - 7,1 mld dolarów

17. Oreo - 6,4 mld dolarów

18. Sprite - 6,2 mld dolarów

19. Shuanghui - 5,6 mld dolarów

20. Gatorade - 5,5 mld dolarów

Całkowita wartość marek z czołowej 20 rynku spożywczego to 256 mld dolarów.

W podkategorii "żywność i napoje" brano pod uwagę marki bezalkoholowych napojów gotowych do spożycia, jak gazowane napoje bezalkoholowe, soki, woda butelkowana oraz napoje funkcjonalne, a także kategorie: kawa i herbata (gorąca i mrożona), żywność pakowana, przekąski, posiłki i marki kulinarne, produkty mleczne i słodycze.

Marki spożywcze a pandemia

Jak piszą autorzy raportu w komentarzu, w dobie pandemii zakupy spożywcze i domowa konsumpcja stały się ważniejsze niż kiedykolwiek, napędzając 12-procentowy globalny wzrost wartości sprzedaży artykułów spożywczych rok do roku, co potwierdzają dane z I kwartału 2021.

Analitycy podkreślają, że w dobie pandemii "blat kuchenny stał się nową kawiarnią". Sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia w domu wzrosła o 10 proc., podczas gdy formaty "on the go", convenience czy "imprezowe" stały się mniej użyteczne dla konsumentów.

W świetle powyższych danych nie dziwi, że wzrost wartości zaliczyło tak wiele topowych marek napojów. W poprzednich latach duży wzrost notowały niewielkie, nowo powstające marki produkujące w niewielkich partiach, często na rynek lokalny. Jednak podczas pandemii duże marki odzyskały swój urok.

Duże marki odzyskują urok

Zakupy spożywcze stały się doświadczeniem pełnym frustracji i nieprzewidywalności. Utrudnienia w logistyce sprawiały, że konsument nigdy nie miał pewności, jaki produkt zastanie w sklepie. Najbardziej niezawodne okazały się największe i najbardziej klasyczne marki, które korzystały z korzyści skali, aby utrzymać udziały w rynku i w świadomości konsumentów. W potrzebie zwrócili się do tych marek, kierowani nostalgią, niejako przypominając sobie dlaczego kiedyś były to ich ulubione brandy.

Duże marki zyskały, ale nie bez wysiłku. Najwięksi gracze zainwestowali ogromne kwoty w swoje łańcuchy dostaw, zarządzanie zapasami i szereg działań nakierowanych na to, aby utrzymać swoje produkty na półkach. Co więcej, wiele marek żywności i napojów odchudziło swoje asortymenty, co pozwoliło im lepiej dopasować się do wymagań handlu detalicznego i sytuacji, w której produkty spożywcze musiały ustąpić miejsca na półkach środkom dezynfekującym i czyszczącym.

Przykład? W październiku 2020 r. Coca-Cola ogłosiła, że wyeliminuje ponad połowę należących do koncernu marek napojów – łącznie ok. 200. Celem decyzji było skupienie się na najpopularniejszych brandach, a także stworzenie miejsca na kilka ściśle wybranych premier rynkowych. Dlatego też nowości, jak Coca-Cola Energy czy Coca-Cola Coffee wystartowały pod parasolem głównego brandu niż jako całkowicie nowe marki.

Energetyki nie tracą

Napoje energetyczne pozostają zdrowym biznesem. Są szczególnie popularne wśród młodych

konsumentów, ale nie rezygnują z nich milenialsi przy pracy biurowej i wychowywaniu dzieci. Nie najgorzej mają się także kategorie wód gazowanych i napojów bezalkoholowych "zero". Ciekawy jest przypadek soków owocowych, które poprzez rosnące obawy konsumentów związane ze spożyciem cukru, zaczynają być postrzegane jako produkt, który pija się bardziej ze względu na jego walory smakowe niż prozdrowotne.

Trendy prozdrowotne i wellness kształtują portoflio PepsiCo: od marki wody gazowanej Bubly, napojów kofeinowych Starbucks i Lipton, do Gatorade Zero i Mountain Dew Zero. Nowości te odpowiadają na konsumencką potrzebę kontrolowania spożycia cukru i kalorii.

Eksperci Kantara przewidują, że w bliskiej i średniej perspektywie duże marki żywności i napojów nie pójdą raczej w kierunku nowych składników, jak CBD i adaptogeny. Pozostaną one przypisane do marek 'indie', które duzi gracze mogą chcieć przejmować. Zamiast tego duże marki pozostaną przy "sprawdzonych korzyściach", stawiając na produkty o niskiej zawartości cukru, z dodatkiem witaminy C czy wysokobiałkowych.

Branża spożywcza pokazuje ludzką twarz

Rynek produktów mleczarskich nadal będzie napędzany przez produkty dla osób poszukujących źródeł białka i wapnia. Ten trend będzie trwały pomimo dynamicznego rozwoju rynku "mleka" roślinnego oraz przetworzonych napojów mlecznych, jak 'Muscle Milk' produkowane przez PepsiCo. Co ciekawe, aż dwie z czterech chińskich marek w rankingu Top 20 to firmy z branży mleczarskiej: Yili i Mengniu.

W przemyśle spożywczym pandemia to czas, w którym konsumenci poszukują bezpieczeństwa.

Skorzystały na tym wielkie marki, takie jak Oreo (Mondelez) i Kraft (Kraft Heinz). W 2021 roku wiodące marki żywność starały się pokazać bardziej "ludzką twarz" w czasie pandemii. Na przykład należąca do PepsiCo marka Lay’s uruchomiła kampanie na kilku rynkach na całym świecie, które podkreślają poświęcenie lokalnych rolników i pracowników łańcucha dostaw. Innymi słowy, w czasach, gdy konsumenci są szczególnie zainteresowani pomaganiem lokalnym społecznościom, globalne marki angażują się w tę tematykę.

Zakupy online zmieniają perspektywę

Specjaliści Kantara przekonują, że wzrost popularności zakupów spożywczych online powinien skłonić producentów do zrozumienia na nowo zachowań konsumenckich i przemyślenia pojęć atrakcyjności produktu na półce oraz zakupów impulsowych. Te zjawiska działają inaczej na ekranie komputera i telefonu niż w sklepie, a w niektórych przypadkach mogą wymagać innych lub nowych formatów produktów.

Co więcej, jedzenie i opakowania napojów będą musiały być dostosowane nie tylko do użytku w domu i "w biegu", ale także podczas etapu dostawy. Produkty spożywcze muszą być projektowane nie tylko po to, by zmieścić się w bagażniku samochodu konsumenta, ale też by spakować je bezpiecznie i sprawnie do kontenera samochodu dostawczego.