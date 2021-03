Portalspozywczy.pl: W marcu minął rok, odkąd w Polsce pojawiły się pierwsze obostrzenia. Jaki to był rok dla „Herbapolu-Lublin”? Jak firma funkcjonowała przez te ponad 12 miesięcy pandemii?

Evangelos Evangelou, prezes „Herbapolu-Lublin”: Początek marca rzeczywiście był symboliczną datą, która wielu z nas skłoniła do podsumowań i refleksji, choć tak naprawdę można mieć wrażenie, że historia zatoczyła koło, bo również przed Wielkanocą 2020 mieliśmy lockdown i dużą dozę niepewności, jak będą wyglądały nadchodzące tygodnie.

Na przestrzeni ostatniego roku udało nam się zebrać cenne doświadczenie oraz wypracować skuteczne rozwiązania, które są niezbędne do funkcjonowania w ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Staliśmy się bardziej elastyczni, co akurat w mojej opinii jest pozytywnym aspektem całej tej sytuacji, choć – oczywiście – pandemia to sprawdzian dla każdego przedsiębiorstwa, a zwłaszcza dla osób, które nim zarządzają. Od jego wyniku zależy przyszłość nie tylko firmy, ale również przyszłość naszych pracowników i ich rodzin. To bardzo duża odpowiedzialność, którą w aktualnej sytuacji gospodarczej odczuwamy jeszcze bardziej niż przed pandemią.

Rok 2020 był dla nas dobry – jeśli chodzi o wyniki finansowe, zakończyliśmy go zgodnie z oczekiwaniami. Był, rzecz jasna, pełen niespotykanych dotąd wyzwań, które wymagały szybkiej reakcji. Jednak dzięki temu, że mamy zgrany i odpowiedzialny zespół, nie zawiedliśmy – ani naszych partnerów biznesowych, którzy otrzymywali zamówione produkty zgodnie z planem, ani konsumentów, którzy dzięki szerokiej dystrybucji naszych produktów w sklepach każdego formatu i uruchomieniu własnej platformy sprzedażowej www.e-herbapol.com.pl mieli do nich stały dostęp.

Co było dla „Herbapolu-Lublin” największym wyzwaniem w pandemii?

Naszym celem było utrzymanie ciągłości produkcji, co wiązało się ze sporymi wyzwaniami nie tylko jeśli chodzi o dostosowanie trybu pracy do obowiązującego reżimu sanitarnego, ale też po prostu – jak zapewne w wielu firmach – poradzenie sobie z tym, że nasi pracownicy również chorowali i musieliśmy zadbać o to, aby firma mimo to funkcjonowała. Tu duże podziękowania należą się całemu zespołowi, który w takich chwilach stawał na wysokości zadania i dokładał wszelkich starań, aby procesy w firmie toczyły się tak, jak sobie to założyliśmy.

Jakie priorytety pojawiły się w działalności „Herbapolu-Lublin” pod wpływem pandemii?

Priorytetem było i jest zdrowie oraz bezpieczeństwo naszych pracowników. Dlatego kluczowe było jak najszybsze wprowadzenie wewnętrznych procedur oraz jeszcze bardziej niż dotychczas restrykcyjnych zasad BHP, dzięki którym mogliśmy im to bezpieczeństwo zapewnić. Takie podejście umożliwiło nam utrzymać ciągłość produkcji, co było dla nas równie istotne, podobnie zresztą jak przed pandemią.

Wspomniał Pan wcześniej o tym, że miniony rok był dobry dla „Herbapolu-Lublin” pod kątem finansowym. Jakie wyniki uzyskała firma przez ten rok w poszczególnych sektorach?

2020 rok był dla nas dobry. Dzięki dostosowywaniu działań do dynamicznie zmieniającej się sytuacji zrealizowaliśmy wyznaczone cele. Chodzi tu nie tylko o cele finansowe, ale też chociażby o rozwój naszego portfolio. Zgodnie z planem wprowadziliśmy na rynek nie tylko nowości w sektorze spożywczym, takie jak syropy do mleka marki Herbapol, ale wraz z marką Herbapol Polana weszliśmy na rynek kosmetyków naturalnych. I chociaż wszystkie te działania odbywały się w specyficznym czasie, jestem usatysfakcjonowany tym, że mój zespół zrealizował zadania, jakie wspólnie wyznaczyliśmy sobie na ubiegły rok.

Czego się Państwo nauczyli w tym czasie i z czym firma wchodzi w kolejny rok?

Myślę, że nowy rok rozpoczęliśmy z większą wiedzą dotyczącą tego, z czym się mierzymy. Mamy świadomość tego jak mniej więcej może zmieniać się sytuacja, a w czasie pierwszego lockdownu wypracowaliśmy procedury wewnętrzne, które pozwalają nam szybciej reagować. Odnoszę też wrażenie, że nauczyliśmy się podchodzić do szeroko rozumianego biznesu w bardziej elastyczny sposób, niż dotychczas. To akurat wydaje mi się pozytyw, który pozostanie z nami również po tym, jak skończy się pandemia, zwłaszcza jeśli chodzi o reagowanie na trendy i potrzeby konsumentów.

Dziękuję za rozmowę.

