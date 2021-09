Pawiński: jest optymizm konsumencki, a z drugiej strony - inflacja

- Pracuję 31 lat w branży spożywczej. Robiliśmy biznes w większych warunkach inflacyjnych. Jest trudniejszy, ale możliwy - podkreśla Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex Wadowice.

Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex Wadowice podczas EEC 2021

- Branża spożywcza jest bardzo konserwatywna i na ogół wielkość rynku jest proporcjonalna do liczby mieszkańców danego rynku - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Grupy Maspex.

- Największym rynkiem zbytu jest dla nas rynek polski. Niezmiennie dobrym rynkami są rynki: czeski, słowacki, węgierski, rumuński i bułgarski. Uważam, że mamy tam bardzo rozpoznawalną pozycję i dobrze uplasowane brandy - dodaje.

Maspex - akwizycje, przejęcia

Zapytaliśmy również Krzysztofa Pawińskiego między innymi o to, czy Maspex planuje akwizycje.

- Praktycznie wszystko, co się dzieje na rynku - z racji naszej pozycji rynkowej i dobrego serwisu doradców - jest nam prezentowane - przyznaje Krzysztof Pawiński. - Natomiast bardzo trudno doprowadzić do uzgodnienia transakcji, bardzo trudno wybrać ten target, który dobrze pasuje do struktury naszego biznesu. A jeśli nawet już coś jest dopasowane, to często bardzo trudno uzgodnić cenę. W związku z tym mówienie w kategoriach planów w obszarze przejęć mnie po prostu śmieszy. O tym można mówić dopiero wtedy, kiedy ma się podpisaną umowę.

Zarządzanie rosnącymi kosztami a ceny żywności

- Jednak czas po pandemii jest łaskawy - ocenia Pawiński. - Drożeją nam komponenty wchodzące w skład wytworzenia produktów. Ale nie słyszę utyskiwań, że nie można sprzedać. Piękny czas, ale pełen wyzwań, bo trzeba zarządzać kosztami. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że tanio to już było. I praktycznie te wszystkie wzrosty kosztów - opakowań, surowców, robocizny, opłat, podatków, energii - muszą się przełożyć na wyższe ceny produktów końcowych. Innej drogi nie ma. I to jest ta zła informacja. Z jednej strony jest optymizm konsumencki, a z drugiej wysoki impuls inflacyjny. Jednak nie będzie tak, że jeżeli urośnie inflacja, to biznes stanie. Pracuję 31 lat w tej branży. Robiliśmy biznes w większych warunkach inflacyjnych. Jest trudniejszy, ale możliwy - podkreśla prezes Grupy Maspex.

Podkreślił, że spółka jest właśnie po kilku procentowych podwyżkach cen produktów.

