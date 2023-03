Pepsi zaprezentowało nowy system identyfikacji wizualnej. To pierwsza "aktualizacja" logo marki od 14 lat. Pepsi wprowadzi zmiany w Ameryce Północnej jesienią 2023 r. na 125. rocznicę założenia marki i globalnie w 2024 r.

Nowy system identyfikacji wizualnej będzie obejmował wszystkie fizyczne i cyfrowe nośniki, w tym opakowania produktów, lodówki, flotę pojazdów, ubrania i restauracje.

- Nowe logo i identyfikacja wizualna oddaje hołd bogatemu dziedzictwu marki, jednocześnie czyniąc duży krok w przyszłość - przekonuje koncern.

- W PepsiCo projektujemy nasze marki tak, aby opowiadały fascynującą i holistyczną historię. Pepsi jest wspaniałym przykładem marki, która przez 125 lat konsekwentnie odkrywała się na nowo, aby pozostać częścią popkultury i częścią życia ludzi — powiedział Mauro Porcini, starszy wiceprezes i główny projektant PepsiCo.

- Pepsi to kultowa marka, która stale ewoluuje z duchem czasu, ponieważ była podstawą popkultury i rewolucjonizowała tę kategorię przez ostatnie 125 lat. (...) Nowy i nowoczesny wygląd sprawi, że marka będzie się wyróżniać, będzie większa i odważniejsza, a także pomoże ludziom znaleźć nowe sposoby, by bez skrupułów cieszyć się rzeczami, które kochają. System wydobywa to, co najlepsze z bogatego dziedzictwa marki Pepsi, jednocześnie wykonując ogromny krok naprzód, aby zapewnić jej sukces w coraz bardziej cyfrowym świecie— powiedział Todd Kaplan, dyrektor ds. marketingu w firmie Pepsi.