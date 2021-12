Pepsi pierwszą tak dużą marką napojów gazowanych dostępną w butelkach rPET

Napoje Pepsi oraz Mirinda są już rozlewane do butelek wykonanych w 100% z przetworzonego plastiku (rPET). Pierwsze partie opuszczają właśnie polskie zakłady produkcyjne PepsiCo w Michrowie i Żninie.

Pepsi oraz Mirinda w butelkach rPET

Napoje w nowych opakowaniach będą pojawiać się sukcesywnie na sklepowych półkach jeszcze w grudniu 2021 r. Tym samym Pepsi staje się pierwszą tak dużą marką napojów gazowanych na polskim rynku dostępną w plastikowych butelkach pochodzących wyłącznie z recyklingu. W ten sposób firma przyczynia się do realizacji założeń gospodarki obiegu zamkniętego, w której surowce mogą być wykorzystywane wielokrotnie. To kolejny ważny krok do realizacji wizji świata PepsiCo, w którym plastik nigdy nie stanie się odpadem, a jednocześnie spełnienie przez firmę złożonego pod koniec 2020 roku zobowiązania.

PepsiCo - zrównoważony rozwój

Zmiana rodzaju opakowań wpisuje się w strategię PepsiCo pep+ (PepsiCo Positive), która zakłada kompleksową transformację działalności przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju. Pod koniec 2020 roku PepsiCo złożyło w Polsce deklarację dotyczącą dalszych inwestycji w zmianę procesu produkcyjnego i wdrożenie do produkcji butelek powstałych z przetworzonego plastiku (rPET). Od grudnia br. w butelkach w 100% z recyklingu produkowane są wszystkie napoje Pepsi, Pepsi MAX oraz Mirinda, a wcześniej, od lipca 2020 roku to opakowanie wprowadzono także dla marki Lipton Ice Tea.

– Jesteśmy liderem pozytywnej środowiskowo zmiany w branży spożywczej. Rozpoczęliśmy transformację w lipcu 2020 roku od opakowań herbaty mrożonej Lipton Ice Tea, przyczyniając się do realizacji modelu obiegu zamkniętego, w którym zużyte opakowania trafiają do ponownego wykorzystania – powiedział Michał Jaszczyk, prezes PepsiCo Polska.

– Pod koniec ub.r. złożyliśmy kolejną istotną deklarację o dalszych inwestycjach w rozwój działań na rzecz środowiska poprzez produkcję butelek naszego flagowego napoju Pepsi, a także napoju Mirinda, z plastiku w całości pochodzącego z recyklingu. Wywiązując się z tego zobowiązania, z dumą możemy oświadczyć, że jesteśmy pierwszym tak dużym producentem napojów gazowanych w Polsce, który na większości portfolio przechodzi na butelki w 100% produkowane z rPET – dodał Michał Jaszczyk.

Jak powstają butelki rPET?

Nowa butelka rPET powstaje ze zużytych opakowań plastikowych, które z żółtych pojemników trafiają do selektywnej zbiórki. Następnie plastik jest poddawany segregacji, przetwarzany w granulat, a ten we włókno poliestrowe, z którego można wytworzyć wiele różnych produktów, w tym nowe opakowania napojów. W ten sposób można skutecznie zapewnić plastikowej butelce kolejny cykl życia i jednocześnie obniżyć poziom emisji CO2. PepsiCo szacuje, że wprowadzenie butelek w 100% wykonanych z rPET obniży emisję gazów cieplarnianych w Europie nawet o ok. 40% w przeliczeniu na jedną butelkę.

Jako jeden z największych producentów żywności i napojów na świecie PepsiCo stale podejmuje działania na rzecz budowy bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego, w którym opakowania przetwarzane są w obiegu zamkniętym. W październiku tego roku PepsiCo wspólnie z firmą Nestlé Polska zinaugurowało projekt ReFlex – pierwsze w Polsce przedsięwzięcie mające na celu zwiększenie zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych po elastycznych opakowaniach wielomateriałowych oraz z tworzyw sztucznych, takich jak np. chipsy. Istotą przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu recyklingu tych odpadów w naszym kraju.

Kluczem do powodzenia w zakresie budowy obiegu zamkniętego jest współpraca z wieloma uczestnikami rynku – dzięki niej specjaliści tworzą nowe opakowania, które nadają się do ponownego przetworzenia, producenci dążą do redukowania liczby wytwarzanych opakowań, a konsumenci są zachęcani do segregowania odpadów. I to właśnie oni stanowią istotny element procesu zmiany, podejmując przemyślane decyzje zakupowe oraz świadome działania na rzecz recyklingu.

Proekologiczne zobowiązania PepsiCo

– Nasze działania wpisują się w nową rzeczywistość biznesową, w której konsumenci coraz częściej interesują się przyszłością planety i jej mieszkańców. Większość z nich wskazuje, że nie ma już czasu na dalsze dyskusje i należy zacząć działać. Jako PepsiCo mamy świadomość naszej odpowiedzialności za zrównoważony system żywnościowy, dlatego zależy nam, aby mieć jeszcze większy pozytywny wpływ na środowisko. Z tego właśnie powodu kładziemy nacisk na poszukiwanie rozwiązań eliminujących kluczowe czynniki emisji gazów cieplarnianych – dodał Michał Jaszczyk.

W ramach zobowiązania PepsiCo przyjętego w tym roku firma dąży do osiągnięcia neutralności emisyjnej do roku 2040, czyli o dekadę wcześniej niż zakładają zapisy porozumienia paryskiego. PepsiCo zobowiązało się ponadto do przyspieszenia wysiłków na rzecz realizacji naukowo potwierdzonego celu klimatycznego, dążąc do redukcji emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu o ponad 40% w ujęciu bezwzględnym do roku 2030.

Polska znajduje się wśród 11 krajów europejskich, które przeszły lub w najbliższym czasie przejdą na produkcję napojów Pepsi w butelkach wykonanych w 100% z plastiku przetworzonego. Pozostałe rynki to Hiszpania i Niemcy, gdzie już doszło do wdrożenia nowych opakowań, a także Grecja i Rumunia, gdzie do zmiany dojdzie przed końcem 2021 roku. Do transformacji opakowaniowej w 2022 roku dołączą Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Wielka Brytania, Irlandia oraz Luksemburg.