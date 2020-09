PepsiCo: 100% energii z OZE w działalności firmy na całym świecie do roku 2030

Według szacunków, do roku 2040 ta istotna zmiana może doprowadzić do redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) o około 2,5 mln ton, co jest równoznaczne z wycofaniem z użytku ponad pół miliona aut w okresie jednego roku.

Nowy cel jest zbieżny z globalnymi dążeniami firmy zmierzającymi do zwiększenia proporcji wykorzystania odnawialnych źródeł energii w całej działalności przedsiębiorstwa oraz nawiązuje do ogłoszonego na początku 2020 roku przejścia na zasilanie energią elektryczną pochodzącą w 100% z OZE wszystkich obiektów PepsiCo w USA.

– Wszyscy odczuwamy niszczycielskie skutki zmian klimatycznych na całym świecie, przez co globalny system żywnościowy znalazł się pod ogromną presją. W tej sytuacji potrzebujemy przyspieszyć podejmowane działania – powiedział Jim Andrew, Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w PepsiCo.

– Jesteśmy świadomi odpowiedzialności, jaka wiąże się ze skalą i wielkością naszych działań, dlatego uważamy, że przejście na zasilanie wszystkich naszych zakładów i obiektów na całym świecie energią pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł energii to właściwy krok naprzód. Dzięki temu uzyskamy znaczący wpływ nie tylko na własne działania, a dodatkowo stale będziemy realizować zamierzenia naszego programu zrównoważonego rozwoju – dodał Jim Andrew.

Na początku 2020 roku PepsiCo przystąpiła do zobowiązania ONZ „Business Ambition for 1.5°C”, dołączając w ten sposób do wiodących na świecie koncernów, które zobowiązały się zredukować emisje w całym łańcuchu wartości. Celem podmiotów zaangażowanych w inicjatywę jest realizacja naukowo potwierdzonego dążenia do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C, a jednocześnie opracowanie długoterminowej strategii doprowadzenia do redukcji emisji do zera do roku 2050. Dotychczas PepsiCo poczyniła znaczące postępy w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości, w tym w wyniku podejmowanej współpracy z rolnikami przy wdrażaniu praktyk zmniejszających emisję dwutlenku węgla, globalnego programu zrównoważonego rolnictwa, a także wdrożenia do eksploatacji jednego z największych taborów elektrycznych na kontynencie północnoamerykańskim.

Aktualnie PepsiCo pozyskuje odnawialną energię elektryczną w 18 krajach świata, a dziewięć z nich, w tym Polska, już teraz zaspokaja 100% swojego zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych.