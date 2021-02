PepsiCo będzie produkować w Polsce butelki z surowca zawierającego tworzywo w 100% pochodzące z recyklingu

- Efektem wprowadzanych zmian będzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych średnio o 40%, a do roku 2030 zamierzamy całkowicie wyeliminować z produkcji opakowania powstałe na bazie paliw kopalnych. W ten sposób chcemy wyznaczać kierunki działań na drodze do zielonej odbudowy świata oraz stworzenia gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) - dodaje Michał Jaszczyk.

- Przyjęliśmy zobowiązanie, aby bezzwłocznie stawić czoła wyzwaniu, jakie stawia przed nami zanieczyszczenie plastikiem. (...) Kluczem do powodzenia tego przedsięwzięcia jest współpraca między wszystkimi interesariuszami na rynku. Projektujemy opakowania, które nadają się do ponownego przetworzenia, redukujemy ilość stosowanych opakowań, a także ułatwiamy recykling konsumentom. Podejmujemy współpracę z samorządami oraz podmiotami z branży przetwórstwa surowcowego, ponieważ zależy nam na tym, aby możliwa była zbiórka jeszcze większej ilości butelek z tworzyw sztucznych. Każdy może i powinien odegrać swoją rolę w rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego – my to czynimy i zachęcamy do tego innych - komentuje prezes PepsiCo Polska.

Jak dodaje, warto zauważyć, że działania w tym obszarze wiążą się ze znaczącymi inwestycjami – w samym tylko 2021 roku w proces pozyskiwania surowca firma zaangażuje 3,6 mln USD, a w kolejnych latach wartość ta sięgnie 8 mln USD rocznie.

