PepsiCo i Coca-Cola ostrzegają przed podwyżkami

Coca-Cola i PepsiCo w 2022 będą pod silną presją z powodu nieustannego wzrostu kosztów. Analitycy oceniają, że podwyżki cen prawdopodobnie nie wystarczą, aby w pełni zamortyzować marże napojowych gigantów.

Coca-Cola i PepsiCo. Napojowi giganci pod presją rosnących kosztów. fot. unsplash

Coca-Cola i Pepsi zapowiadają podwyżki

Coca-Cola i PepsiCo wskazują, że rosnące koszty dla producentów napojów, począwszy od puszek aluminiowych po robociznę i logistykę, na skutek wywołanych pandemią zakłóceń globalnego łańcucha dostaw, zmusiły firmy z branży spożywczej do reagowania podwyżkami cen.

Jednak przy wciąż rosnących kosztach i niewielkich oznakach złagodzenia "wąskich gardeł" w łańcuchach dostaw analitycy ostrzegają, że podwyżki cen prawdopodobnie nie wystarczą, aby w pełni zamortyzować marże w branży.

PepsiCo ostrzega przed podwyżkami i brakami towarów

Szef finansów PepsiCo, Hugh Johnston, powiedział Reutersowi, że firma może potencjalnie podnieść ceny jeszcze w 2022 roku, jeśli koszty wzrosną bardziej niż oczekiwano. Nie wykluczył też pewnych niedoborów produktów.

- Kontrolujemy nasz łańcuch dostaw w zasadzie aż do półki sklepowej. To stawia nas w stosunkowo lepszej sytuacji, ale nie powiedziałbym, że nie będziemy mieć wyzwań. Nie jesteśmy na to odporni – powiedział Johnston.

Podobne odczucia panują także u największego rywala PepsiCo, Coca-Coli.

- Czy w tym roku może być idealnie? Nie, ale robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zoptymalizować naszą pełną dostępność — powiedział podczas rozmowy z analitykiem dyrektor generalny Coca-Cola, James Quincey.

Napojowi giganci prognozują wyniki na 2022

Skorygowana marża operacyjna Coca-Coli za czwarty kwartał 2021 spadła do 22,1 proc. z 27,3 proc. rok wcześniej. Z kolei skorygowana marża operacyjna PepsiCo zmniejszyła się o 183 punkty bazowe.

Według danych IBES z Refinitiv PepsiCo spodziewa się, że zyski w 2022 wyniosą 6,67 USD na akcję, poniżej oczekiwań analityków na poziomie 6,73 USD.

Coca-Cola prognozuje, że roczny skorygowany zysk na akcję wzrośnie o 5% do 6% z 2,32 USD w 2021 r., w porównaniu z szacunkami wzrostu o 6%.

Mimo to analitycy są w dużej mierze pozytywnie nastawieni do wyników napojowych gigantów.

- Obecny wpływ na marże nie zmienia naszych długoterminowych perspektyw dla Coca-Coli i Pepsi. W końcu inflacja powinna ustąpić, a zmiany, które obie te firmy wprowadziły wewnętrznie, powinny zacząć przynosić efekty - powiedział John Boylan, analityk Edward Jones.

Przychody netto PepsiCo w czwartym kwartale wzrosły o 12,4% do 25,25 mld USD, a skorygowane przychody Coca-Coli wzrosły o 10,1% do 9,47 mld USD.