PepsiCo: obecnie tylko 20% naszych klientów gastronomicznych prowadzi działalność na wynos

- W czasach twardego lockdownu, gdy zamknięte były lokale gastronomiczne, PepsiCo nie opuściło swoich klientów. Cały czas byliśmy z nimi – edukowaliśmy klientów jak korzystać z narzędzi online i tworzyć atrakcyjne oferty jedzenia na dowóz. Wspieraliśmy naszych klientów także w bardzo wymierny sposób. Jedną z inicjatyw było przekazanie im naszych produktów – w okresie od kwietnia do czerwca wsparliśmy restauratorów ponad milionem butelek Pepsi, które następnie były dołączane do zamówień jako gratisy. To była atrakcyjna zachęta dla konsumentów, by przełamać ich początkowe obawy. Wszystkie te działania odbiły się bardzo pozytywnym echem w mediach społecznościowych - wymienia prezes Jaszczyk.

Trudno sytuacja HoReCa zaczęła się już w marcu. Najpierw były obawy gości o zakażenie, a później lockdown od 13 marca, który trwał ponad 2 miesiące. Na miesiące letnie lokale mogły działać w pełnym reżimie sanitarnym. Kolejny lockdown rozpoczął się w drugiej połowie października ub.r. i trwa do dziś.

Wyniki z segmentu HoReCa poniżej planów

- Jeśli chodzi o sytuację segmentu HoReCa i wyniki biznesowe za rok 2020, to są one poniżej planów. Obecnie, w trakcie kolejnego lockdownu, tylko 20% naszych klientów z branży gastronomicznej prowadzi działalność, a i tę tylko "na wynos". Nasi najwięksi partnerzy odpowiadający za blisko połowę obrotów są także otwarci, z tym że oni również realizują tylko zlecenia na wynos – wszystko to w oczywisty sposób ma wpływ na naszą działalność - dodaje Michał Jaszczyk.

Produkty pod okazje

Jak wygląda sprzedaż kategorii napojów oraz przekąsek w 2020 r. Czy pandemia je wzmocniła, czy wręcz przeciwnie?

- Nasze produkty, zarówno przekąski jak i napoje, są znakomitymi towarzyszami ulubionych domowych sposobów spędzania wolnego czasu, takich jak oglądanie filmów i seriali, czy grania w gry. Dlatego w 2020 roku z powodzeniem przeprowadziliśmy akcję pod nazwą „Lay’s Watching”, podczas której przekonywaliśmy, że „filmy najlepiej smakują z Lay’s”. Natomiast już na początku 2021 startujemy z dużą kampanią „In home ocassion”. W tym roku będziemy starali się tworzyć jeszcze więcej produktów i kampanii pasujących do naszej nowej rzeczywistości - dodaje prezes.

